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​В Італії оголосили п’ять днів жалоби за Папою Франциском

Обмежать урочистості, заплановані на 25 квітня - день на честь звільнення Італії від фашизму і нацистської окупації наприкінці Другої світової.

​В Італії оголосили п’ять днів жалоби за Папою Франциском
Папа Франциск
Фото: EPA/UPG

Рада міністрів Італії ухвалила рішення про п’ятиденну загальнонаціональну жалобу у зв’язку зі смертю Папи Римського Франциска, передає агенція Ansa.

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Міністр у справах цивільного захисту та морської політики Нелло Музумечі уточнив, що всі заплановані урочистості дозволені, але мають відбуватися стримано.

«Усі церемонії, звісно, дозволені з урахуванням обставин — тобто зі стриманістю, яку ця ситуація вимагає від кожного», — сказав Музумечі, відповідаючи на запитання про святкові заходи 25 квітня – день на честь звільнення Італії від фашизму і нацистської окупації наприкінці Другої світової війни.

  • Папа Франциск помер 21 квітня, у Світлий понеділок, у віці 88 років. Причиною смерті є інсульт і незворотній серцево-судинний колапс. 
  • 22 квітня усі кардинали Римо-католицької церкви, які перебувають в Римі, повинні зібратися для обговорення подальших дій, в першу чергу – похорону Франциска. Понтифік заповів поховати його в Папській базиліці Пресвятої Діви Марії – за межами Ватикану, що рідкісно.
  • Похрон запланований на 26 квітня.
  • Детальніше про вибори нового Понтифіка читайте в матеріалі «Habemus Papam! Як і серед кого обиратимуть нового Папу».
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