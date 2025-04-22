Розвідка Нідерландів повідомила про посилення гібридних атак РФ проти Європи

Росія активізує гібридні атаки проти Нідерландів та їхніх союзників у Європі.
Про це заявив директор військового розвідувального управління MIVD Пітер Рісінк у щорічному звіті агентства, передає Reuters.
За словами Рісінка, російські хакери здійснили першу спробу кібервтручання в роботу державної служби, намагаючись отримати контроль над її системами. Атаку вдалося відвернути. Деталі про те, яку саме установу було атаковано, у звіті не розкрили.
«Ми бачимо, що загроза з боку Росії для Європи зростає, зокрема, після можливого завершення війни проти України», — сказав Рісінк.
У звіті також йдеться про виявлення російської операції проти об’єктів критичної інфраструктури Нідерландів, яка могла бути підготовкою до диверсії. Зокрема, розвідка попередила про зацікавленість Росії інфраструктурою у Північному морі — інтернет-кабелями, системами водо- та енергопостачання.
Окрему увагу MIVD приділило загрозам з боку Китаю, зокрема, через підтримку Росії у військовій сфері та спроби отримати західні технології шляхом інвестицій та шпигунства. У звіті згадали і про діяльність китайських спецслужб у галузі нідерландської напівпровідникової промисловості.
«Якщо порівняти темпи нарощування військових потужностей, то Росія робить це швидше, ніж Європа та навіть США. Це створює для нас вікно вразливості», — додав директор MIVD.