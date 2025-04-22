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Розвідка Нідерландів повідомила про посилення гібридних атак РФ проти Європи

Також стало відомо про першу спробу російської кібератаки на нідерландську державну службу.

Розвідка Нідерландів повідомила про посилення гібридних атак РФ проти Європи
хакери
Фото: Reuters

Росія активізує гібридні атаки проти Нідерландів та їхніх союзників у Європі. 

Про це заявив директор військового розвідувального управління MIVD Пітер Рісінк у щорічному звіті агентства, передає Reuters.

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За словами Рісінка, російські хакери здійснили першу спробу кібервтручання в роботу державної служби, намагаючись отримати контроль над її системами. Атаку вдалося відвернути. Деталі про те, яку саме установу було атаковано, у звіті не розкрили.

«Ми бачимо, що загроза з боку Росії для Європи зростає, зокрема, після можливого завершення війни проти України», — сказав Рісінк.

У звіті також йдеться про виявлення російської операції проти об’єктів критичної інфраструктури Нідерландів, яка могла бути підготовкою до диверсії. Зокрема, розвідка попередила про зацікавленість Росії інфраструктурою у Північному морі — інтернет-кабелями, системами водо- та енергопостачання.

Окрему увагу MIVD приділило загрозам з боку Китаю, зокрема, через підтримку Росії у військовій сфері та спроби отримати західні технології шляхом інвестицій та шпигунства. У звіті згадали і про діяльність китайських спецслужб у галузі нідерландської напівпровідникової промисловості.

«Якщо порівняти темпи нарощування військових потужностей, то Росія робить це швидше, ніж Європа та навіть США. Це створює для нас вікно вразливості», — додав директор MIVD.

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