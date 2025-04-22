Голова євродипломатії вважає, що США не достатньо тиснуть на Росію

«Очевидно, що Росія грає в усі ці ігри, тягне час і не дуже хоче миру», - вважає Каллас.

Глава євродипломатії Кая Каллас заявила, що Сполучені Штати не використали наявні інструменти для тиску на Росію для припинення її агресії проти України, передає «Європейська правда» з посиланням на AFP.

Каллас прокоментувала оголошене Росією так зване "великоднє перемир’я", назвавши його маніпуляцією, спрямованою на президента США Дональда Трампа.

«Очевидно, що Росія грає в усі ці ігри, тягне час і не дуже хоче миру. Вони думають, що час на їхньому боці, тому не демонструють жодних знаків доброї волі», – наголосила дипломат.

Каллас також висловила сподівання, що Вашингтон змінить підхід і займе більш жорстку позицію щодо Москви.

«У них в руках є інструменти, які вони можуть використовувати для тиску на Росію. Вони не використали ці інструменти», – зазначила європейська посадовиця.

Каллас підкреслила, що «якщо вони зараз полишають (свої зусилля), не використовуючи те, що фактично мають у розпорядженні, то у мене виникає велике питання: чому?».