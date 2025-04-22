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Президент: Україна готова до будь-якого формату перемовин з Росією. Але – після повного припинення вогню

Однак він сумнівається, що Росія насправді хоче прямої зустрічі. 

Президент: Україна готова до будь-якого формату перемовин з Росією. Але – після повного припинення вогню
Володимир Зеленський
Фото: скріншот

Україна готова до будь-яких форматів припинення вогню, зокрема і за участі Росії. Але – лише після того, як буде встановлено повне припинення вогню, розповів президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.

Він вважає, що насправді Росія боїться прямих перемовин з Україною. Якісь сигнали про готовність вони показують, але невідомо для чого.

"Може, бояться, що американці вийдуть з формату перемовин. А, може, навпаки, роблять це для того, щоб американці вийшли", – прокоментував Зеленський.

Він наголосив, що якщо росіяни готові до повного припинення вогню, то "піся повного припинення вогню, з розумінням, на який термін, ми готові до будь-якого формату перемовин з ними. До будь-якого".

Про контакти з американцями він сказав, що Україна проводить їх на рівні військових, міністрів оборони, голови Офісу президента. 

"Про що Америка розмовляє з Росією – щось знаємо. Нікого не звинувачуємо, щось знаємо. Надіємося, що знаємо багато з того, що належить знати нам – питання України", – прокоментував Зеленський те, чи обізнаний Київ із тим, про що ідуть переговори Вашингтона і Москви. 

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