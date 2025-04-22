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Росія масовано атакувала Харків: 13 ударів. Є поранені (оновлено)

Росіяни вдарили не менш як п'ять разів. 

Росія масовано атакувала Харків: 13 ударів. Є поранені (оновлено)
Наслідки удару (ілюстративне фото)
Фото: ДСНС України в Telegram

Російська армія атакувала Харків. У місті пролунала серія вибухів, повідомив міський голова Ігор Терехов і очільник ОВА Олег Синєгубов. 

Удару ворог завдав безпілотниками. Про перші вибухи Терехов написав о 12:56. 

За оновленими даними, було 13 ударів. Є інформація, що постраждали чотири райони: Шевченківський, Салтівський, Новобаварський, Київський. 

"У Харкові пролунав черговий вибух! Попередньо, БпЛА вдарив по Шевченківському району міста", – розповів Синєгубов.

О 13:37 міський голова повідомив про черговий удар. Інтервал між ударами складає лише декілька хвилин. 

За даними ДСНС станом на 17:27, постраждали десятеро людей. З них троє – унаслідок атаки по Київському району. Там дрон влучив у дорожнє покриття, від чого загорілася машина. 

"Кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів по Харкову збільшилась до 4 людей", – йдеться у повідомленні. 

  • Сьогодні вдень Росія вдарила КАБами по Запоріжжю. Відомо про 13 поранених, зокрема двох дітей, і одну убиту.
  • Куп'янськ росіяни теж атакували бомбами. Поранені четверо людей. 
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