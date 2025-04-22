Росія масовано атакувала Харків: 13 ударів. Є поранені (оновлено)

Росіяни вдарили не менш як п'ять разів.

Російська армія атакувала Харків. У місті пролунала серія вибухів, повідомив міський голова Ігор Терехов і очільник ОВА Олег Синєгубов.

Удару ворог завдав безпілотниками. Про перші вибухи Терехов написав о 12:56.

За оновленими даними, було 13 ударів. Є інформація, що постраждали чотири райони: Шевченківський, Салтівський, Новобаварський, Київський.

"У Харкові пролунав черговий вибух! Попередньо, БпЛА вдарив по Шевченківському району міста", – розповів Синєгубов.

О 13:37 міський голова повідомив про черговий удар. Інтервал між ударами складає лише декілька хвилин.

За даними ДСНС станом на 17:27, постраждали десятеро людей. З них троє – унаслідок атаки по Київському району. Там дрон влучив у дорожнє покриття, від чого загорілася машина.

"Кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів по Харкову збільшилась до 4 людей", – йдеться у повідомленні.