​На Одещині прикордонники зупинили трьох осіб, зокрема росіянина, що видавав себе за киргиза

За таку "подорож" вони заплатили загалом близько 28 тисяч доларів.

На Одещині неподалік одного з сіл Роздільнянського району прикордонники виявили трьох порушників, які прямували в напрямку придністровського сегменту українсько-молдовського держрубежу. Один із них виявився росіянином.

Як повідомили у ДПСУ, на законні вимоги зупинитися чоловіки не реагували. Тому прикордонники здійснили 7 попереджувальних пострілів вгору, а також задіяли службового собаку.

Встановили, що спробу порушення кордону здійснили під керівництвом адміністратора одного з телеграм-каналів, який дистанційно надавав вказівки щодо маршруту руху. Вартість даної послуги для кожного клієнта була різною та в загальному становила 28 тис. доларів США. Чоловіки не маючи жодних гарантій успішного переправлення, заздалегідь сплатили вказану суму на крипто гаманець адміна.

Один з порушників жодних документів при собі не мав, проте він зазначив, що є громадянином Киргизької Республіки. Однак, після додаткової перевірки прикордонники встановили, що чоловік є росіянином. Саме через відсутність документів він вирішив залишити територію України незаконним шляхом.

Щодо затриманих склали протоколи про вчинення ними адміністративних правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 185-10 КУпАП "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України" та ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Справи скеровано до суду.