Судитимуть іноземця, який працював на РФ і скоював диверсії на українській залізниці

Довічне ув’язнення загрожує агенту РФ, який скоював диверсії в Україні.Він є громадянином однієї із європейських країн.

Про це пише СБУ та Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що у вересні 2023 року обвинувачений заклав саморобний вибуховий пристрій під залізничну колію в Чернівецькій області. У результаті вибуху 15 вагонів вантажного потяга зійшли з рейок.

У лютому 2024 року вже на території Вінницької області обвинувачений повторно здійснив диверсію. Він дистанційно ініціював вибух ще одного саморобного вибухового пристрою, спричинивши пошкодження рейки та шпал. Це призвело до зупинки залізничного руху.

Загальна сума збитків, завданих "Укрзалізниці", становить понад майже 2 млн грн.

Правоохоронці затримали диверсанта у жовтні 2024 року, коли він готувався підірвати залізничну колію і пустити під укіс вантажний потяг на Буковині.

У такий спосіб окупанти сподівалися порушити транспортну логістику Сил оборони у південно-західних регіонах України.Затриманим виявився громадянин однієї з європейських країн, який свого часу отримав фахові знання з вибухотехнічної справи у виші мнс РФ.

Після початку повномасштабної війни іноземець за дорученням куратора прибув в Україну, де під виглядом турпоїздок шпигував за військовими ешелонами.

Далі він отримав завдання на виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП), щоб закласти їх під залізничні колії в Чернівецькій та Вінницькій областях.

Для конспірації після приїзду в Україну агент регулярно змінював адреси готелів.

Служба безпеки задокументувала злочини диверсанта і затримала на одній із автодоріг Буковини. Під час обшуку в автомобілі затриманого виявлено СВП та мобільний телефон із доказами роботи на окупантів.

Після цього слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Далі тривало документування підривної діяльності російського агента. Завдяки цьому вдалося запобігти новим спробам окупантів здійснити підривну діяльність проти України.