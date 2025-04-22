Окупаційні війська вбили трьох цивільних у Мирнограді

Російські окупанти вбили сьогодні, 22 квітня, у Мирнограді Донецької області трьох цивільних мешканців: двох чоловіків та жінку.

Про це повідомили у обласній прокуратурі та в ОВА.

Зранку армія ворога завдала удару по приватному сектору Мирнограда. Внаслідок обстрілу отримав травми, несумісні з життям, 72-річний містянин. Тип використаної зброї встановлюють.

Вже о 12:30 ворожий FPV-дрон влучив по цивільному автомобілі на в’їзді у місто. В результаті атаки загинули жінка та чоловік віком 63 і 75 років.

У ОВА повідомили про двох поранених.

У населеному пункті пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль.

За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування наслідків атак окупантів на цивільне населення.