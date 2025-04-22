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Українська ППО збила 38 ворожих дронів, ще понад 30 БпЛА – локаційно втрачені

Усього росіяни запустили 71 безпілотник. 

Українська ППО збила 38 ворожих дронів, ще понад 30 БпЛА – локаційно втрачені
Робота 37-мої окремої бригади морської піхоти
Фото: 37-ма окрема бригада морської піхоти

Сьогодні, 22 квітня, росіяни атакували Україну 71 ударним безпілотником. Українська ППО збила 38 ворожих дронів, ще 31 БпЛА – локаційно втрачений.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"Протягом доби 22 квітня 2025 року із 08.00 противник атакував 77-ма ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) – райони пусків: Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф", – йдеться у повідомленні. 

Станом на 18.00 підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

31 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Крім того, протягом поточної доби окупанти випустили по території України понад 130 керованих авіабомб, одна з яких влучила у багатоповерхівку у Запоріжжі. 

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Черкащина та Запоріжжя.

Фото: Повітряні сили

  • Минулого тижня ППО Сил оборони знищила 699 російських повітряних цілей.
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