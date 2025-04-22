Україна передасть Китаю докази участі його громадян у війні і дані про те, що Росія могла вкрасти у КНР технології дронів

СБУ показує одного з двох китайців, які воювали проти України, під час його допиту в Києві, 09 квітня 2025 р.

Президент України Володимир Зеленський доручив Службі зовнішньої розвідки передати китайській стороні документи, що доводять участь громадян Китаю у війні проти України. Про це він повідомив на брифінгу в Києві.

Йдеться про передачу короткої довідки з того масиву даних, якими володіє Україна. Передача відбудеться через працівників Китаю.

"Також міністр закордонних справ по своїх каналах передає відповідну інформацію посольству в Пекін. Також ми спробуємо напрямку в Пекін іншими каналами передати відповідну інформацію. Окремо я попросив Службу безпеки передати інформацію більш ширшого характеру китайській стороні щодо громадян Китаю, які працюють у Росії на заводі по виробництву дронів. Вважаємо, що може так бути, що Росія домовилась з цими громадянами поза домовленістю з керівництвом Китаю. Вкрала ці технології, тому що там описані китайські технології відповідні. Думаю, що Пекіну це буде важливо побачити, як з ними працюють", – сказав він.

Участь Китаю в війні проти України

Протягом усього періоду повномасштабної війни Пекін заявляв про "нейтралітет", але водночас продовжував торгувати з Росією, не застосував проти неї обмежувальних заходів і активно продавав їй товари подвійного призначення, які можна використати в воєнних цілях.

В офіційній риториці Китаю уникали відповідальності Росії за агресії, а війну переважно називали "конфліктом". Водночас словесно підтримували мирні прагнення та переговори.

8 квітня президент Володимир Зеленський уперше повідомив про те, що Україна захопила в полон двох громадян КНР, а загалом був бій з шістьма китайцями. Це відбувалося на українській територій, в Донецькій області – на відміну від участі у війні громадян Північної Кореї, яких росіяни застосовують на курському напрямку.

Україна встановила дані понад 150 громадян КНР, що воюють на боці росіян.

Пекін сказав, що "вивчає" ситуацію з взяттям у полон його громадян, а інформацію про те, що китайців, що беруть участь у війні значно більше, ніж двоє, назвав "безпідставною".

Більше про це – в матеріалі "Про китайських «іхтамнєтів»".