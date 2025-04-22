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З тимчасово окупованої території України вдалось врятувати 18-річного хлопця-сироту

Він кілька разів намагався виїхати самостійно, проте це йому не вдалось.

В рамках ініціативи Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованої території України 18-річного хлопця-сироту.

Про це повідомив начальник Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Після початку повномасштабного вторгнення його місто опинилося в окупації, і хлопець щодня жив під загрозою мобілізації до російської армії”, - йдеться у повідомленні. 

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Хлопець декілька разів намагався виїхати самостійно, але це йому не вдалось.

Він зміг дістатися підконтрольної Україні території завдяки допомозі Української мережі за права дитини та інших партнерів - вони організували безпечний маршрут та супровід хлопця. 

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