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Ізраїль оприлюднив співчуття щодо смерті Папи Римського - але потім видалив їх

Публікацію згодом непублічно визнали помилкою.

Ізраїль оприлюднив співчуття щодо смерті Папи Римського - але потім видалив їх
Папа Франциск біля Стіни Плачу в Єрусалимі
Фото: Yvetnews

В офіційному верифікованому акаунті Держави Ізраїль у мережі X з'явився допис зі співчуттями щодо смерті Папи Римського Франциска - але через деякий час пост було видалено без пояснення причин.

Як пише Reuters, у повідомленні було написано "Спочивайте з миром, Папа Франциск. Нехай пам'ять про нього стане благословінням", а супроводжувала текст світлина, на якій понтифік молиться біля Стіни Плачу в Єрусалимі. 

Ізраїльські ЗМІ дізналися, що в уряді Біньяміна Нетаньягу публікацію назвали помилкою. Влада не мала наміру реагувати на смерть Папи через його висловлювання щодо війни у Смузі Гази, в яких очільник Римо-католицької церкви звинувачував Ізраїль у ймовірному вчиненні геноциду проти палестинців, а також називав гуманітарну ситуацію у зоні бойових дій "ганебною". 

Попри це, президент Ізраїлю Іцхак Герцог у власних соцмережах висловив підтримку на адресу християн у Святій Землі та по всьому світу, назвавши Папу "людиною міцної віри та безмежного співчуття".    

 

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