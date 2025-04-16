Від початку повномасштабного вторгнення в Україні зафіксували 159 тисяч воєнних злочинів

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні зафіксовали 159 тисяч воєнних злочинів, скоєних росіянами.

Про це у коментарі Укрінформ повідомив начальник Департаменту протидії злочинам Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

"Станом на сьогоднішній ранок ми маємо 159 тисяч воєнних злочинів, зареєстрованих за останні три роки... Ми маємо десь близько 850 підозрюваних. Це ті серед російських військовослужбовців, хто отримав вже статус підозрюваних. З цієї кількості вже десь 608-610 справ розглядається в наших судах. І вже — 158 засуджених осіб", — розповів Бєлоусов.

Бєлоусов додає, що більшість кримінальних справ розглядається без присутності підозрюваного. Лише частина з них після вироку суду відбуває покарання в Україні.

"Щодо інопсентії: зі 158 ми маємо 18 засуджених воєнних злочинців, які, скажімо так, "опинились в наших руках" (відбувають покарання в Україні - ред.), а 140 (вироків - ред.) — це заочна процедура", — додав він.

Водночас, прокурор наголошує, що важко відповісти скільки підозрюваних серед російських військовослужбовців можуть залишитись в Україні для відбуття покарання.

"Складно сказати, скільки підозрюваних наразі "вже в наших руках" і по яких ще немає вироку суду. Тут є нюанс. Останнє слово на обмін (полоненими - ред.) ставить Офіс генерального прокурора. Коли нам заходять списки тих, кого пропонують на обмін, ми обов'язково їх переглядаємо. Якщо бачимо, що є розслідування щодо вчинення такого особливо тяжкого воєнного злочину, як, наприклад, катування або насильство, то ми не віддаємо таку особу на обмін", — наголосив він.

За словами Бєлоусова, для України пріоритетним залишається повернення українців з російського полону, де вони утримуються у жахливих умовах.

"Потенційно можуть бути виключення: адже, з одного боку, Україна має переслідувати за воєнні злочини, а з іншого — забирати наших з полону, де вони утримуються в жахливих умовах... Основна позиція, яку я хотів би донести: якщо ми будемо обмінювати всіх, то їх (росіян - ред.) нічого не буде зупиняти від вчинення злочинів в Україні. Вони тоді можуть робити все що завгодно. Мовляв, якщо їх навіть піймають, то обміняють. Щоб у росіян не було такої думки, ми не обмінюємо тих, хто вчинив тяжкі воєнні злочини", — додав Бєлоусов.