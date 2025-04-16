Зеленський: понад 40% зброї, яку використовують на фронті, вироблена в Україні

Більш ніж 40 % усієї зброї, яка застосовується на фронті, вироблено в Україні.

Про це заявив Володимир Зеленський на нагородженні працівників нашого оборонно-промислового комплексу .

«Тенденція незмінна: Україна буде робити більше й більше, щоб гарантувати свою безпеку – самостійно та разом із партнерами. Дякую всім працівникам наших оборонних виробництв за вашу роботу», - сказав глава держави.

Президент зауважив, що український оборонно-промисловий комплекс виробляє понад тисячу видів зброї: від снарядів для артилерії до ракет, далекобійної зброї.

«Україні завжди буде потрібна своя сильна зброя, щоб була в нас своя сильна Українська держава. Україні завжди буде потрібна власна технологічна перевага, щоб у Росії знали: ми відповімо на кожен удар», - підсумував Зеленський.