Зеленський: понад 40% зброї, яку використовують на фронті, вироблена в Україні

Більш ніж 40 % усієї зброї, яка застосовується на фронті, вироблено в Україні.
Про це заявив Володимир Зеленський на нагородженні працівників нашого оборонно-промислового комплексу .
«Тенденція незмінна: Україна буде робити більше й більше, щоб гарантувати свою безпеку – самостійно та разом із партнерами. Дякую всім працівникам наших оборонних виробництв за вашу роботу», - сказав глава держави.
Президент зауважив, що український оборонно-промисловий комплекс виробляє понад тисячу видів зброї: від снарядів для артилерії до ракет, далекобійної зброї.
«Україні завжди буде потрібна своя сильна зброя, щоб була в нас своя сильна Українська держава. Україні завжди буде потрібна власна технологічна перевага, щоб у Росії знали: ми відповімо на кожен удар», - підсумував Зеленський.
- Цього місяця Міноборони допустило до використання у Збройних силах автоматичний гранатомет AGL-53 калібру 40 мм. Наразі українська "оборонка" нарощує темпи виробництва мінометів 60, 82, 120 мм, штурмових гвинтівок 5.56 мм, снайперських та антиматеріальні гвинтівок, пістолетів та пістолетів-кулеметів.