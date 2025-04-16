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​ЄС обговорює відправлення військових радників до України для навчання ЗСУ

Про це йшлося на засіданні Ради Євросоюзу 14 квітня.

​ЄС обговорює відправлення військових радників до України для навчання ЗСУ
Аніта Гіппер
Фото: uatv.ua

ЄС розглядає можливість відправлення військових радників в Україну для організації навчання українських військових. 

Про це повідомила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер під час брифінгу у Брюсселі, передає «Європейська правда».

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Гіппер підтвердила - питання надсилання військових з держав ЄС обговорювали на засіданні Ради Євросоюзу 14 квітня у Люксембурзі.

«Дійсно, це питання обговорюється, але головне тут – підтримати Україну та максимально зміцнити її. Також тривають обговорення щодо адаптації до місії, але наразі я не можу поділитися додатковою інформацією», – сказала речниця Єврокомісії.

На запитання, чи розгортання тренувальної місії ЄС на території України планується здійснити після встановлення перемир'я у війні Росії проти України, чи це можливо під час триваючих військових дій, Гіппер відповідати відмовилася.

  • Торік стало відомо, що США розглядають можливість відправки додаткових військових радників до посольства в Києві.
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