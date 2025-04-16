​ЄС обговорює відправлення військових радників до України для навчання ЗСУ

Про це йшлося на засіданні Ради Євросоюзу 14 квітня.

ЄС розглядає можливість відправлення військових радників в Україну для організації навчання українських військових.

Про це повідомила речниця Єврокомісії Анітта Гіппер під час брифінгу у Брюсселі, передає «Європейська правда».

Гіппер підтвердила - питання надсилання військових з держав ЄС обговорювали на засіданні Ради Євросоюзу 14 квітня у Люксембурзі.

«Дійсно, це питання обговорюється, але головне тут – підтримати Україну та максимально зміцнити її. Також тривають обговорення щодо адаптації до місії, але наразі я не можу поділитися додатковою інформацією», – сказала речниця Єврокомісії.

На запитання, чи розгортання тренувальної місії ЄС на території України планується здійснити після встановлення перемир'я у війні Росії проти України, чи це можливо під час триваючих військових дій, Гіппер відповідати відмовилася.