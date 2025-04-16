У ЦПД підтвердили використання Росією "Шахедів" з отруйними речовинами для ударів по Україні

Натомість інформація, що самі корпуси російських дронів обробляються отруйними речовинами, не підтверджується.

Російські війська використовують дрони-камікадзе типу "Шахед", споряджені отруйними речовинами для ударів по Україні.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

"Центр верифікував цю інформацію у спецслужб та Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Відомо, що в одному з безпілотників виявлена капсула з концентрованою бойовою отруйною речовиною "CS" (іритант). Це високотоксична речовина подразнювальної дії", — ідеться в повідомленні.

У відомстві пояснюють, що "Шахеди" можуть розкидати капсули з отруйною речовиною з метою ураження людей.

"Натомість інформація, поширена деякими медіа, що самі корпуси російських дронів обробляються отруйними речовинами, не підтверджується", — підкреслюють у ЦПД.