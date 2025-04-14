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ГУР: РФ системно застосовує хімічну зброю на фронті, відомо про летальні випадки серед українських військових

Газ, який росіяни застосовують під час скидів, вражає слизову оборонку та дихальні шляхи.

ГУР: РФ системно застосовує хімічну зброю на фронті, відомо про летальні випадки серед українських військових
Фото: Військово-морські сили ЗСУ

Російські окупанти на Запорізькому напрямку почали частіше застосовувати скиди з хімічними речовинами, які вражають слизову оборонку та дихальні шляхи.

Про це повідомляє Генеральне управління розвідки Міноборони України.

"Через неспроможність російської окупаційної армії досягти поставлених кремлівськими вождями завдань на полі бою загарбники використовують на фронті хімікати ― упродовж злочинної війни проти України московити надали відповідній практиці системного характеру", — зазначають в ГУР МО.  У Запорізькій області в районі населеного пункту Щербаки дедалі частіше фіксуються випадки застосування ворогом боєприпасів з отруйним газом.  Йдеться про гранати РГ-Во: росіяни скидають їх з безпілотників на позиції Сил оборони України. Застосований російськими загарбниками газ вражає слизову оборонку та дихальні шляхи. 

"Перебування у зоні ураження хімікатом без засобів захисту може мати летальні наслідки ― на жаль, серед захисників України вже є загиблі. Наразі тривають експертизи застосованої росіянами хімічної речовини з метою її точної ідентифікації", — наголошують у розвідці. 

  • Російська армія атакує Сили оборони спеціальними боєприпасами, спорядженими небезпечними хімічними речовинами. Зокрема, окупанти застосовують боєприпаси К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями і заборонені для використання як засоби ведення війни.
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