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Генштаб: ворог продовжує наступальні дії на Лиманському і Покровському напрямках

Складною залишається ситуація на Курському напрямку.

Генштаб: ворог продовжує наступальні дії на Лиманському і Покровському напрямках
війна з РФ
Фото: Генштаб

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів та вживають необхідних заходів для недопущення просування противника вглиб української території. На цей час відбулося 67 бойових зіткнень.

За інформацією Генштабу, від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Студенок, Дмитрівка, Бувалине, Нова Слобода, Порозок, Проходи, Сваркове, Петрушівка, Товстодубове, Дорошівка, Вовківка, Ємадикине, Біла Береза та Уцькове Сумської області; авіаційних ударів керованими бомбами російські терористи завдали по районах населених пунктів Осоївка, Мазенівка, Краснопілля, Миропільське, Проходи, Угроїди, Михайлівське, Петрушівка, Рясне, Мала Рибиця та Степок Сумської області.

На Харківському напрямку ворог завдав авіаудару по району Слатиного.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 13 атак на позиції українців поблизу населених пунктів Надія, Нове, Катеринівка, Греківка, Зелена Долина, Торське, Білогорівка та Григорівка. Одна з них ще продовжується.

Війська окупантів шукають слабкі місця в нашій обороні поблизу Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Силами оборони успішно відбито одну ворожу атаку, на даний час точиться бій.

На Краматорському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися вперед на позиції українців в районі Часового Яру та Андріївки, одне боєзіткнення досі триває. 

На Торецькому напрямку чотири боєзіткнення завершено, ще дві штурмові дії ворога тривають. Противник намагається просуватися вперед поблизу Озарянівки та Торецька.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Суха Балка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Котлярівка, Богданівка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 16 атак противника, три боєзіткнення тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборону наших захисників у районі населених пунктів Костянтинопіль та Розлив. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Гуляйпільському напрямку противник завдав авіаційних ударів некерованими авіаракетами по Гуляйполю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурми в районах населених пунктів Степове, Лобкове та Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку загарбники двічі намагалися  просуватись до позицій українських підрозділів.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 12 боїв, три з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинувши 23 керовані бомби, та здійснив 246 артилерійських обстрілів.

На решті напрямків — без особливих змін.

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