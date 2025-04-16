Від початку доби відбулося 70 бойових зіткнень. Тривають бої на Покровському напрямку, — Генштаб

На Покровському напрямку за сьогодні вже відбулося 20 атак, 17 з яких успішно відбито.

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами, пише Генштаб ЗСУ.

Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника углиб української території. На цей час відбулося 70 бойових зіткнень.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Проходи, Дмитрівка, Шалигине, Біла Береза, Грабовське, Петрушівка, Порозок, Малушине, Бруски, Великий Прикіл, Миропільське Сумської області; Тимофіївка Харківської області; Гута-Студенецька Чернігівської області. Авіаційних ударів агресор завдав по районах населених пунктів Петрушівка, Осоївка, Мала Рибиця, Миропільське Сумської області.

На Харківському напрямку триває одна атака противника неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку російські окупанти тричі намагалися прорвати нашу оборону в районах Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила десять атак на позиції українців поблизу населених пунктів Надія, Новосергіївка, Греківка, Новомихайлівка, Нове та в бік Ольгівки й Зеленої Долини. Три бої тривають до цього часу.

П’ять ворожих штурмів відбили українські захисники на Сіверському напрямку, в районах Івано-Дар’ївки, Виїмки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили чотири атаки противника в районах Часового Яру, Курдюмівки та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім штурмових дій в районах Торецька та Леонідівки, чотири бої точаться до цього часу.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 20 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Успенівка, Новоолександрівка, Преображенка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка та в бік Старої Миколаївки й Сергіївки. Сили оборони стримують натиск та відбили 17 атак противника, три бої тривають дотепер. Авіаударів зазнали населені пункти Покровськ, Довга Балка, Зоря, Нова Полтавка, Малинівка, Калинівка, Шевченко Перше.

На Новопавлівському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах Костянтинополя. Водночас, ворожа авіація завдала ударів по районах населених пунктів Зелене Поле, Комишуваха та Вербове.

На Гуляйпільському напрямку авіаційних ударів зазнали Залізничне та Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Лобкове. Авіаударів зазнали Лук’янівське, Степногірськ та Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії, водночас, завдав авіаударів керованими бомбами по Херсону.

На Курському напрямку з початку доби відбулося п’ять боєзіткнень. Крім того, ворог завдав п’ять авіаударів, скинувши 12 керованих авіабомб, також здійснив 190 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема — три із реактивних систем залпового вогню.

На решті напрямках – без особливих змін.