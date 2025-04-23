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Під Балтійським морем між Данією та Німеччиною будують рекордний тунель

Fehmarnbelt протяжністю 18 км стане найдовшим у світі збірним автомобільним та залізничним тунелем. Сегменти тунелю розміщуються на морському дні, а потім з’єднуються разом.

Під Балтійським морем між Данією та Німеччиною будують рекордний тунель
Завершений тунель скоротить час у дорозі між Гамбургом і Копенгагеном
Фото: Femern

Під Балтійським морем між Данією та Німеччиною будують рекордний тунель, який скоротить час у дорозі та покращить сполучення Скандинавії з рештою Європи, пише BBC.

Fehmarnbelt протяжністю 18 км стане найдовшим у світі збірним автомобільним та залізничним тунелем. Сегменти тунелю розміщуються на морському дні, а потім з’єднуються разом.

Основний будівельний майданчик проєкту розташований біля північного входу в тунель, на узбережжі острова Лолланд на південному сході Данії.

Об’єкт охоплює понад 500 гектарів і включає гавань і фабрику, яка виробляє секції тунелю, які називаються “елементами”.Більшість підводних тунелів, зокрема 50-кілометровий тунель під Ла-Маншем між Великою Британією та Францією, прориваються в скелі під морським дном. Натомість тут 90 окремих елементів будуть з’єднані по частинах, як кубики Lego.

“Цим проєктом ми б’ємо рекорди. Заглиблені тунелі будували і раніше, але ніколи в такому масштабі”, ‒ заявив Хенрік Вінсентсен, виконавчий директор Femern, державної данської компанії, яка будує тунель. 

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Проєкт вартістю близько 7,4 мільярда євро переважно фінансувала Данія, Європейська комісія вклала 1,3 мільярда євро. Це один із найбільших інфраструктурних проектів у регіоні та частина ширшого плану ЄС щодо зміцнення туристичних сполучень у всьому континенті і скорочення авіасполучення.

Після завершення подорож між Редбігавном на півдні Данії та Путтгартеном на півночі Німеччини триватиме лише 10 хвилин на машині або 7 хвилин на поїзді, замість 45-хвилинної подорожі на поромі. Оминаючи західну Данію, новий залізничний маршрут також вдвічі скоротить час подорожі між Копенгагеном і Гамбургом з п’яти до 2,5 годин і забезпечить “зеленіший” короткий шлях для вантажів і пасажирів.

Залізничний та автомобільний тунель між Данією та Німеччиною довжиною 18 км складатиметься з п'яти паралельних труб
Фото: BBC
Залізничний та автомобільний тунель між Данією та Німеччиною довжиною 18 км складатиметься з п'яти паралельних труб

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