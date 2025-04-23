Fehmarnbelt протяжністю 18 км стане найдовшим у світі збірним автомобільним та залізничним тунелем. Сегменти тунелю розміщуються на морському дні, а потім з’єднуються разом.

Завершений тунель скоротить час у дорозі між Гамбургом і Копенгагеном

Під Балтійським морем між Данією та Німеччиною будують рекордний тунель, який скоротить час у дорозі та покращить сполучення Скандинавії з рештою Європи, пише BBC.

Fehmarnbelt протяжністю 18 км стане найдовшим у світі збірним автомобільним та залізничним тунелем. Сегменти тунелю розміщуються на морському дні, а потім з’єднуються разом.

Основний будівельний майданчик проєкту розташований біля північного входу в тунель, на узбережжі острова Лолланд на південному сході Данії.

Об’єкт охоплює понад 500 гектарів і включає гавань і фабрику, яка виробляє секції тунелю, які називаються “елементами”.Більшість підводних тунелів, зокрема 50-кілометровий тунель під Ла-Маншем між Великою Британією та Францією, прориваються в скелі під морським дном. Натомість тут 90 окремих елементів будуть з’єднані по частинах, як кубики Lego.

“Цим проєктом ми б’ємо рекорди. Заглиблені тунелі будували і раніше, але ніколи в такому масштабі”, ‒ заявив Хенрік Вінсентсен, виконавчий директор Femern, державної данської компанії, яка будує тунель.

Проєкт вартістю близько 7,4 мільярда євро переважно фінансувала Данія, Європейська комісія вклала 1,3 мільярда євро. Це один із найбільших інфраструктурних проектів у регіоні та частина ширшого плану ЄС щодо зміцнення туристичних сполучень у всьому континенті і скорочення авіасполучення.

Після завершення подорож між Редбігавном на півдні Данії та Путтгартеном на півночі Німеччини триватиме лише 10 хвилин на машині або 7 хвилин на поїзді, замість 45-хвилинної подорожі на поромі. Оминаючи західну Данію, новий залізничний маршрут також вдвічі скоротить час подорожі між Копенгагеном і Гамбургом з п’яти до 2,5 годин і забезпечить “зеленіший” короткий шлях для вантажів і пасажирів.