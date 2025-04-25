Клієнтів Приватбанку попереджають про телефонних шахраїв

Зловмисники повідомляють, що з картки клієнта нібито було здійснено кілька транзакції на територію Росії і пропонують "верифікувати" дані.

Власникам карток "Приватбанку" телефонують нібито співробітники "служби безпеки банку" з номера 044 364 53 20, або схожих номерів (044), які повідомляють, що з картки клієнта нібито протягом останніх 20 хвилин було здійснено кілька невеликих транзакції на територію Росії.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Аферисти пропонують скасувати переказ, зробити страхування від шахраїв, і тиснуть на людей, щоб вони негайно виконали їхні вимоги, зокрема - записали голосове повідомлення і "верифікували" дані картки. Для більшої достовірності вони називають свій "персональний номер", який нібито можна знайти на сайті "Приватбанку".

У такий спосіб шахраї намагаються отримати дані клієнтів для заволодіння коштами. Працівники банку ніколи не запитують номер, PIN-код і CVV-код картки.

"Тож у жодному випадку не розголошуйте особисту інформацію та не здійснюйте фінансові операції під час дзвінків чи повідомлень від невідомих осіб. Зателефонуйте до контакт-центру банку та повідомте про зловмисників. Якщо ж ви стали жертвою шахраїв, зверніться до кіберполіції або інших компетентних органів", - йдеться в повідомленні.