Нафтогаз підписав третю угоду з польською ORLEN на постачання американського зрідженого природного газу

Група Нафтогаз і польська компанія ORLEN підписали нову угоду на постачання 100 млн куб. м зрідженого природного газу (LNG).
Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.
Зазначається, що це вже третій контракт у межах партнерства, укладеного навесні цього року. Загальний обсяг законтрактованого газу - 300 млн кубометрів.
Про підписання контракту було оголошено в межах щорічної конференції ORLEN GAS Meeting — провідного галузевого заходу, присвяченого енергетичній безпеці регіону.
"Це постачання ще більше зміцнює енергетичне партнерство між нашими компаніями та сприяє забезпеченню надійного ресурсу для українських споживачів. Ми вже готуємося до наступного опалювального сезону, і такі контракти — важлива частина нашої стратегії щодо диверсифікації постачання та гарантування енергетичної стабільності країни", - прокоментував очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.
Газ постачатиметься зі США, проходитиме регазифікацію на терміналі у Свиноуйсьце (Польща) та транспортуватиметься до України через польську газотранспортну систему.
- У березні Польща вперше доставила на свою територію скраплений газ. Газовоз "Лех Качинський" (перший із флоту газовозів групи Orlen) зайшов у порт Свіноуйсьце зі 70 тисячами тонн вантажу. Польський віцепрем'єр Яцек Сасін заявив, що це "день прориву" і можна сказати, що нині країна вибудувала свою незалежність та має енергетичний суверенітет.
- На початку березня Нафтогаз домовився про постачання також 100 млн кубометрів LNG із партії, яку доставили у термінал у Клайпеді (Литва). Після транспортування газопроводом GIPL, що з'єднує Литву та Польщу, газ через польську територію постачається до інтерконектора на українському кордоні в Дроздовичах, де його отримує Нафтогаз.
- Друга партія американського LNG, законтрактована 18 березня, була доставлена на термінал у Свіноуйсьце. Цей газ Нафтогаз використає для створення стратегічного резерву палива на наступний опалювальний сезон.