Британія оголосила новий пакет торгових санкцій проти Росії

Новий пакет, оголошений британським урядом сьогодні вранці, включає 150 нових торгових санкцій проти Росії, передає Politico.
«Сьогодні ми докладаємо всіх зусиль, щоб задушити російську військову машину, врятувати життя українців і захистити британський бізнес від цинічної російської експлуатації», – заявив міністр з питань санкцій Великої Британії Стівен Дауті.
Нові заходи набувають чинності негайно та відображають більшу увагу уряду до торговельних санкцій, а не до фінансових санкцій.
Сьогоднішній пакет в основному спрямований на припинення доступу інноваційного програмного забезпечення та технологій до оборонного та енергетичного секторів Росії, включно з контролерами відеоігор, які використовувалися для пілотування безпілотників у війні проти України, а також передачі технологій, які використовуються у виробництві товарів загального пріоритету. Сюди входять електронні елементи, такі як підсилювачі та схеми, які уряд описує як «критичні» для російського військового розвитку.
Він також забороняє експорт хімікатів, електроніки, машин і металів, щоб обмежити військовий і промисловий потенціал Росії.
«Припинення доходів Росії від енергетичних ресурсів вичерпає військові кошти Путіна – ось чому ми припиняємо продаж складного програмного забезпечення, яке використовується для заробітку на нових запасах нафти та газу, запобігаючи використанню британського досвіду для підливання свіжого палива в російську військову машину», – сказав Дауті.
«Ми також прямо забороняємо контролери для відеоігор, які потрапляють до Росії, запобігаючи їх використанню для пілотування дронів на передовій, тобто ігрові консолі більше не будуть перепрофільовані для вбивств в Україні».
Зазначимо, раніше поставки ігрових консолей до Росії заборонила влада Євросоюзу.