Став четвертим: помер ще один російський пропагандист, який отримав поранення на фронті у березні

Тоді ж у зоні бойових дій загинули троє російських пропагандистів. А четвертий отримав поранення.

У лікарні помер пропагандист, який працював кореспондентом телеканалу російського Міноборони “Звезда” Нікіта Гольдін і отримав поранення на фронті у березні цього року, повідомляють російські медіа.

Гольдін отримав осколкове поранення голови 24 березня, коли перебував разом із оператором Андрієм Пановим, водієм Олександром Сіркелі та кореспондентом «Известий» Олександром Федорчаком у зоні бойових дій у районі селища Михайлівка у Луганській області. Усі троє “колег” Гольдіна загинули.

Також нагадаємо, що в березні в Бєлгородській області загинула російська пропагандистка Першого каналу, підірвавшись на міні. Водночас оператор пропагандистського телеканалу отримав поранення.