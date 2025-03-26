У Бєлгородській області загинула російська пропагандистка Першого каналу, підірвавшись на міні

Водночас оператор пропагандистського телеканалу отримав поранення. За даними проєкту DeepState, наразі українські бійці проводять військові дії у прикордонні Бєлгородської області.

У Бєлгородській області загинула російська пропагандистка Першого каналу Ганна Прокоф'єва. Оператор Дмитро Волков отримав поранення.

Про загибель своєї пропагандистки повідомив сам телеканал. Знімальна група підірвалася на міні.

Так звані російські «воєнкори» скиглять, що це сталося в районі села Демидівка у прикордонні Бєлгородської області.

Як зазначають російські медіа, останню світлину Прокоф'єва виклала із підписом, що знаходиться біля українського кордону.

За даними проєкту DeepState, наразі українські бійці проводять військові дії у прикордонні Бєлгородської області. А село Демидівка входить у “сіру зону”, тобто там ведуться бої.

Нещодавно в зоні бойових дій загинули троє російських пропагандистів. Йдеться про оператора телеканалу міністерства оборони Росії “Звезда” Андрія Панова, водія знімальної групи того ж каналу Олександр Сіркелі та кореспондента газети “Известия” Олександра Федорчака.