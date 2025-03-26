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У Запоріжжі СБУ запобігла теракту поблизу військової частини

Росіяни планували підірвати вибухівку разом зі своїми агентами поблизу КПП об’єкта.

У Запоріжжі СБУ запобігла теракту поблизу військової частини
Один із затриманих
Фото: СБУ

Служба безпеки запобігла теракту, який російська воєнна розвідка (більш відома як ГРУ) готувала у прифронтовому Запоріжжі. Агентами виявилися хлопець та дівчина віком 18 та 19 років, які потрапили у поле зору росіян під час пошуку легкого заробітку у телеграм - каналах.

Як повідомили у спецслужбі, затримали агентурну пару РФ, яка готувала підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) поблизу місцевої військової частини 25 березня цього року – на річницю створення СБУ.

В цей день окупанти планували дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїми агентами поблизу контрольно-пропускного пункту оборонного об’єкта.

Агентів затримали на спорядженні СВП додатковими уражаючими елементами. 

У Запоріжжі затримали двох імовірних підривників
Фото: СБУ
У Запоріжжі затримали двох імовірних підривників
затримана агентка
Фото: СБУ
затримана агентка

Затримання відбулося у приватній будівлі, що знаходилася навпроти центрального входу до військової частини. Відповідне помешкання фігуранти орендували як спостережний пункт за ціллю.

Для цього вони встановили приховану вебкамеру на вікні оселі та обладнали її віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

При обшуку у них вилучили складові для виготовлення СВП, відеокамеру та мобільні телефони із доказами злочину.

Переписка зрадників із ворогом
Фото: СБУ
Переписка зрадників із ворогом

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

  • СБУ заявила про затримання агента ФСБ, якого окупанти хотіли «втемну» підірвати біля ТЦК у Кривому Розі.
  • Раніше у Тернополі затримали 14-річну школярку, яку окупанти завербували, щоб “втемну” підірвати її біля будівлі поліції.
  • Тому Служба безпеки звертається до батьків і закликає не дати росіянам завербувати  дітей для здійснення терактів.
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