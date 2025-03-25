На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"
На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова розповіла, чи готові всі дитячі садочки приймати дітей з одного року
Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова розповіла, чи готові всі дитячі садочки приймати дітей з одного року
Два Гондураси і їхній урок для України
Два Гондураси і їхній урок для України
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
В Іспанії заарештували банду, яка взяла у сексуальне рабство понад 1000 жінок
В Іспанії заарештували банду, яка взяла у сексуальне рабство понад 1000 жінок
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
ГоловнаСуспільствоВійна

У Херсоні військовий отримав 15 років тюрми за державну зраду

Засуджений з власної ініціативи збирав та передавав ворогу аудіо та текстову інформацію про переміщення, рух та точне розташування підрозділів Сил оборони.

У Херсоні військовий отримав 15 років тюрми за державну зраду
Фото: прокуратура

У Херсоні до 15 років позбавлення волі засуджено військовослужбовця за державну зраду, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

Вирок суд також передбачає конфіскацію всього майна та позбавлення звання «старший солдат». 

У суді прокурори довели, що засуджений упродовж вересня-жовтня 2024 року з власної ініціативи збирав та передавав представнику країни-агресора аудіо та текстову інформацію про переміщення, рух та точне розташування підрозділів Сил оборони України.

У судовому засіданні засуджений свою вину визнав повністю.

  • Раніше у Херсоні медсестра отримала 15 років тюрми за злив даних ворогу про Сили оборони. Жінка після звільнення Херсона продовжила підтримувати контакт з представниками держави-агресора і передавала їм розвіддані.
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies