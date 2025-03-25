У Херсоні військовий отримав 15 років тюрми за державну зраду

У Херсоні до 15 років позбавлення волі засуджено військовослужбовця за державну зраду, повідомляє Офіс Генпрокурора.
Вирок суд також передбачає конфіскацію всього майна та позбавлення звання «старший солдат».
У суді прокурори довели, що засуджений упродовж вересня-жовтня 2024 року з власної ініціативи збирав та передавав представнику країни-агресора аудіо та текстову інформацію про переміщення, рух та точне розташування підрозділів Сил оборони України.
У судовому засіданні засуджений свою вину визнав повністю.
- Раніше у Херсоні медсестра отримала 15 років тюрми за злив даних ворогу про Сили оборони. Жінка після звільнення Херсона продовжила підтримувати контакт з представниками держави-агресора і передавала їм розвіддані.