У Херсоні військовий отримав 15 років тюрми за державну зраду

Засуджений з власної ініціативи збирав та передавав ворогу аудіо та текстову інформацію про переміщення, рух та точне розташування підрозділів Сил оборони.

У Херсоні до 15 років позбавлення волі засуджено військовослужбовця за державну зраду, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Вирок суд також передбачає конфіскацію всього майна та позбавлення звання «старший солдат».

У суді прокурори довели, що засуджений упродовж вересня-жовтня 2024 року з власної ініціативи збирав та передавав представнику країни-агресора аудіо та текстову інформацію про переміщення, рух та точне розташування підрозділів Сил оборони України.

У судовому засіданні засуджений свою вину визнав повністю.