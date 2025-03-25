На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"
На фронті загинув госпітальєр, інструктор центру "Солом'янські котики" Олександр Олійник - друг "Богуш"
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Удар по Енгельсу. У прицілі — стратегічна авіація і ракети
Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова розповіла, чи готові всі дитячі садочки приймати дітей з одного року
Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова розповіла, чи готові всі дитячі садочки приймати дітей з одного року
Два Гондураси і їхній урок для України
Два Гондураси і їхній урок для України
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Туск заявив, що РФ і Білорусь причетні до напливу мігрантів на кордоні
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
В Іспанії заарештували банду, яка взяла у сексуальне рабство понад 1000 жінок
В Іспанії заарештували банду, яка взяла у сексуальне рабство понад 1000 жінок
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
Шахи: на Гран-прі ФІДЕ в Румунії сталася неприємна сенсація
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
Урич: від богом забутого села до туристичного центру
ГоловнаСуспільствоВійна

​Британська розвідка: удар по авіабазі "Енгельс-2" став найуспішнішою атакою України з початку року

У ніч на 20 березня ЗСУ атакували безпілотниками склад боєприпасів на стратегічній авіабазі, що за 600 км від українського кордону.

​Британська розвідка: удар по авіабазі "Енгельс-2" став найуспішнішою атакою України з початку року
Наслідки удару БПЛА по авіабазі в Енгельсі
Фото: скрін СБУ

Атака Збройних сил України по складу боєприпасів на стратегічній авіабазі Росії "Енгельс-2" демонструє ефективність українських ударів по військовій інфраструктурі в глибокому тилу РФ.

Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії, передає "Радіо Свобода".

"Цей удар є найуспішнішою атакою України на російський склад боєприпасів у 2025 році і продовжує серію регулярних ударів українських ВПС вглиб російської території. Він також підкреслює постійну напруженість, з якою стикається розтягнута російська протиповітряна оборона, захищаючи свої стратегічні військові обʼєкти", – йдеться у дописі.

У розвідці нагадали, що ЗСУ у ніч на 20 березня атакували безпілотниками склад боєприпасів на стратегічній авіабазі Росії "Енгельс-2", що приблизно за 600 км від українського кордону.

За попередніми даними, там зберігалися авіаційні боєприпаси, які використовуються для ударів по Україні. 

"Атака завдала росіянам суттєвих втрат, що ймовірно тимчасово зірве російські ударні операції з цієї бази та змусить Кремль посилити захист і поповнити запаси, кажуть у розвідці", - зазначили в розвідці.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies