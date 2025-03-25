​Британська розвідка: удар по авіабазі "Енгельс-2" став найуспішнішою атакою України з початку року

Атака Збройних сил України по складу боєприпасів на стратегічній авіабазі Росії "Енгельс-2" демонструє ефективність українських ударів по військовій інфраструктурі в глибокому тилу РФ.
Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії, передає "Радіо Свобода".
"Цей удар є найуспішнішою атакою України на російський склад боєприпасів у 2025 році і продовжує серію регулярних ударів українських ВПС вглиб російської території. Він також підкреслює постійну напруженість, з якою стикається розтягнута російська протиповітряна оборона, захищаючи свої стратегічні військові обʼєкти", – йдеться у дописі.
У розвідці нагадали, що ЗСУ у ніч на 20 березня атакували безпілотниками склад боєприпасів на стратегічній авіабазі Росії "Енгельс-2", що приблизно за 600 км від українського кордону.
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За попередніми даними, там зберігалися авіаційні боєприпаси, які використовуються для ударів по Україні.
"Атака завдала росіянам суттєвих втрат, що ймовірно тимчасово зірве російські ударні операції з цієї бази та змусить Кремль посилити захист і поповнити запаси, кажуть у розвідці", - зазначили в розвідці.
- Енгельс у Саратовській області неодноразово ставав ціллю атак українських безпілотників. Поблизу міста розташована російська авіабаза "Енгельс-2", з неї злітають стратегічні бомбардувальники, які завдають ударів по території України.
- 26 грудня 2022 року на аеродромі Енгельс пролунав вибух, загинули три людини. Раніше саме на цьому аеродромі були підірвані російські стратегічні бомбардувальники.