​Британська розвідка: удар по авіабазі "Енгельс-2" став найуспішнішою атакою України з початку року

У ніч на 20 березня ЗСУ атакували безпілотниками склад боєприпасів на стратегічній авіабазі, що за 600 км від українського кордону.

Наслідки удару БПЛА по авіабазі в Енгельсі

Атака Збройних сил України по складу боєприпасів на стратегічній авіабазі Росії "Енгельс-2" демонструє ефективність українських ударів по військовій інфраструктурі в глибокому тилу РФ.

Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії, передає "Радіо Свобода".

"Цей удар є найуспішнішою атакою України на російський склад боєприпасів у 2025 році і продовжує серію регулярних ударів українських ВПС вглиб російської території. Він також підкреслює постійну напруженість, з якою стикається розтягнута російська протиповітряна оборона, захищаючи свої стратегічні військові обʼєкти", – йдеться у дописі.

У розвідці нагадали, що ЗСУ у ніч на 20 березня атакували безпілотниками склад боєприпасів на стратегічній авіабазі Росії "Енгельс-2", що приблизно за 600 км від українського кордону.

За попередніми даними, там зберігалися авіаційні боєприпаси, які використовуються для ударів по Україні.

"Атака завдала росіянам суттєвих втрат, що ймовірно тимчасово зірве російські ударні операції з цієї бази та змусить Кремль посилити захист і поповнити запаси, кажуть у розвідці", - зазначили в розвідці.