Соцопитування: абсолютна більшість українців – 77% – позитивно сприймають ідею 30-денного перемир’я

Найчастіше респонденти (47% з 77%) говорили, що це спосіб показати, що Росія не хоче миру або що Росія порушує домовленості.

Абсолютна більшість українців – 77% – позитивно сприймають ідею 30-денного перемир’я. Про це свідчать результати опитування Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Польовий етап опитування тривав з 12 до 22 березня 2025 року. У період до 18 березня 2025 року (включно), тобто до дня телефонних перемовин Трама і Путіна, ставили респондентам запитання, як вони насамперед сприймають такі перемовини. Пропонували шість трактувань, серед яких три – умовно позитивні для України, три – умовно негативні для України. Респондент мав обрати одну відповідь.

Абсолютна більшість українців – 77% – мають позитивне трактування цієї пропозиції. Найчастіше респонденти (47% з 77%) говорили, що це – спосіб показати, що Росія не хоче миру або що Росія порушує домовленості.

Крім цього, 12% говорять про спосіб розблокувати військову допомогу.

Решта 18% називають це насамперед кроком до завершення війни на прийнятних для України вимогах.

Тобто сприйняття пропозиції є позитивним, але небагато хто вірить, що це є реальним початком шляху до миру на прийнятних умовах.

Лише 17% обрали один із трьох негативних варіантів. Так, 8% вважають це помилковим кроком, який ослабить Україну, 7% – кроком відчаю української влади через складну ситуацію на фронті. Сприймають це насамперед кроком до капітуляції України – 2%.