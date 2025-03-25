Reuters: Індія планує знизити тарифи на імпорт США на 23 мільярди доларів

Планують це робити, що захистити експорт на 66 мільярдів доларів.

Нарендра Моді та Дональд Трамп у 2019 році

Індія відкрита до зниження тарифів на більш ніж половину імпорту США на 23 мільярди доларів на першому етапі торговельної угоди, яку обговорюють дві країни.

Про це видання Reuters повідомили обізнані джерела.

Зазначається, що це буде найбільшим зниженням за останні роки, і так Індія хоче пом’якшити вплив взаємних світових мит президента США Дональда Трампа, які мають набути чинності з 2 квітня.

Джерела видання кажуть, що, згідно із внутрішнім аудитом Нью-Делі, такі взаємні мита вразять 87% його загального експорту до Сполучених Штатів на суму 66 мільярдів доларів.

Зазначається, що Індія відкрита для зниження тарифів на 55% товарів, які вона імпортує в США, та які зараз підпадають під тарифи в діапазоні від 5% до 30%. У цій категорії товарів Індія готова суттєво знизити мита або навіть повністю скасувати деякі з них на імпортовані із США товари вартістю понад 23 мільярди доларів.

Під час візиту прем’єр-міністра Нарендри Моді до США в лютому обидві країни домовилися розпочати переговори щодо швидкого укладення торговельної угоди. Нью-Делі хоче укласти угоду до того, як буде оголошено взаємні тарифи, і помічник торгового представника США в Південній і Центральній Азії Брендан Лінч очолить делегацію офіційних осіб Сполучених Штатів для торговельних переговорів із вівторка.

Представники уряду Індії попередили, що зниження тарифів на більш ніж половину імпорту США залежить від забезпечення звільнення від взаємного податку. Рішення про зниження тарифів не було остаточним, обговорювалися інші варіанти, такі як галузеві коригування тарифів і переговори по продуктах.

Індія також розглядає ширшу тарифну реформу для рівномірного зниження бар’єрів, але такі дискусії перебувають на ранніх стадіях і можуть не відразу стати темою переговорів із Сполученими Штатами.

За даними обох джерел, Нью-Делі підвищить тарифи на такі товари, як перли, паливо, машини, котли та електрообладнання, які складають половину його експорту до Сполучених Штатів, на 6-10% через взаємні податки.

Крім цього, фармацевтичний та автомобільний експорт на суму 11 мільярдів доларів може мати найбільший руйнівний вплив через взаємні мита, враховуючи їхню залежність від ринку США.

Нові тарифи можуть принести користь альтернативним постачальникам, таким як Індонезія, Ізраїль і В'єтнам.Мита на м’ясо, кукурудзу, пшеницю та молочні продукти, які зараз коливаються від 30% до 60%, можуть бути скасовані.

Нью-Делі також наполягатиме на поетапному зниженні тарифів на автомобільні перевезення, які зараз фактично перевищують 100.

Індія не хоче втрачати Сполучені Штати як торговельного партнера, але "не піде на компроміс із національними інтересами".

Незважаючи на те, що Моді був одним із перших лідерів, хто привітав Трампа з перемогою на виборах у листопаді, президент США продовжував називати Індію "порушником" та "королем" тарифів, пообіцявши не щадити жодну країну від мит.