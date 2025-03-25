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Сяюча спіраль у небі над Європою виявилася залишками палива ракети SpaceX

Дивне явище можна було спостерігати і в Україні.

Сяюча спіраль у небі над Європою виявилася залишками палива ракети SpaceX
Сяюча спіраль у небі
Фото: BBC

Увечері в понеділок в Європі, зокрема й в Україні, на небі можна було спостерігати дивне явище "сяючої спіралі" - проте, попри певну химерність, воно мало цілком земне пояснення.

Як пише BBC, до такого ефекту призвело скидання залишків палива ракетою Falcon 9 компанії SpaceX, яка була запущена у Флориді та виконувала засекречену місію для уряду США.

Після того, як апарат набрав достатню висоту, його корисне навантаження продовжило рух у космосі, а прискорювач мав повернутися на стартовий майданчик. Щоб успішно приземлитися, Falcon 9 скидав залишки палива, що миттєво замерзали через вкрай низьку температуру на великій висоті та починали відбивати світло. Траєкторія руху ракети призвела до спіральної форми паливного сліду. 

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