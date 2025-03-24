Ангола відмовляється від ролі посередника на мирних переговорах у ДР Конго

Ангола припиняє свої посередницькі зусилля щодо конфлікту в східній частині Демократичної Республіки Конго, щоб дозволити президенту Жоао Луренку зосередитися на своїй новій ролі голови Африканського Союзу, пише Bloomberg.

“Ангола визнає необхідність звільнити себе від відповідальності посередництва в цьому конфлікті, щоб ширше присвятити себе загальним пріоритетам, визначеним континентальною організацією, які пов’язані з миром і безпекою континенту в цілому”, ‒ йдеться в заяві президента на своїй сторінці у Facebook.

Цю заяву оголосили після того, як прямі переговори між владою Конго та підтримуваним Руандою повстанським угрупованням М23, яке бореться за контроль над багатими корисними копалинами територіями, які мали початися 18 березня, були перервані.

Переговори не дали результату через зовнішні та іноземні чинники, йдеться у заяві без уточнення конкретних обставин. Зазначається, що Африканський союз і Спільнота розвитку Південної Африки визначать нового посередника.

Минулого тижня M23 ‒ обурений санкціями Європейського Союзу, накладеними на деяких її лідерів ‒ заявила, що не братиме участі в переговорах під проводом Анголи. Днем пізніше президент Руанди Пол Кагаме та його конголезький колега Фелікс Чісекеді пообіцяли знизити напруженість у регіоні після зустрічі з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані в Досі.

На початку року M23 поновив конфлікт у східному Конго, який тривав десятиліття, загрожуючи повалити уряд Конго. Руанда заперечує підтримку групи, яка заявляє, що захищає права тутсі та інших носіїв руандійської мови в Конго. Однак конголезький уряд стверджує, що ополчення та його прихильники з Руанди в переважно зацікавлені в крадіжці корисних копалин.