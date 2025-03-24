Правоохоронці не уточнили національність нападника, але термін “терорист” говорить про те, що вони вважають його палестинцем.

Поблизу міста Хайфа на півночі Ізраїлю озброєний чоловік відкрив вогонь, вбивши одну людину і серйозну поранивши іншу, повідомляє DW.

Ізраїльська поліція заявила, що “нейтралізувала” підозрюваного на перехресті неподалік від міста.

“Терорист відкрив вогонь по цивільних жителях і був негайно нейтралізований силами поліції, присутніми на місці події”, ‒ йдеться в повідомленні поліції.

Правоохоронці не уточнили національність нападника, але термін “терорист” говорить про те, що вони вважають його палестинцем.

Повідомляється, що зловмисник в'їхав у групу людей на автобусній зупинці, перш ніж вийти зі свого автомобіля. Він спочатку напав на людей з ножем, а потім відкрив вогонь.

Екстрена служба Magen David Adom повідомила, що внаслідок пострілів загинув 75-річний чоловік. Ще одному 20-річному чоловіку з травмами надали невідкладну допомогу.

Співробітники першої служби повідомили, що надали “медичну допомогу молодому чоловікові... якого збив автомобіль і який під час нападу отримав проникаючі поранення”.

Напад на автобусній зупинці в Хайфі лише три тижні тому також призвів до смерті та кількох поранень.Атака в понеділок стала першою після того, як Ізраїль припинив домовлене про припинення вогню з бойовиками ХАМАС у Газі та відновив удари та наземний наступ.

Від початку війни з ХАМАС в Ізраїлі відбувалися численні напади палестинських бойовиків, які були спровоковані нападом палестинських бойовиків на південь Ізраїлю.