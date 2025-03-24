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На півночі Ізраїлю озброєний чоловік відкрив вогонь, вбивши одну людину

Правоохоронці не уточнили національність нападника, але термін “терорист” говорить про те, що вони вважають його палестинцем.

На півночі Ізраїлю озброєний чоловік відкрив вогонь, вбивши одну людину
Місто Хайфа на півночі Ізраїлю
Фото: EPA/UPG

Поблизу міста Хайфа на півночі Ізраїлю озброєний чоловік відкрив вогонь, вбивши одну людину і серйозну поранивши іншу, повідомляє DW.

Ізраїльська поліція заявила, що “нейтралізувала” підозрюваного на перехресті неподалік від міста.

“Терорист відкрив вогонь по цивільних жителях і був негайно нейтралізований силами поліції, присутніми на місці події”, ‒ йдеться в повідомленні поліції. 

Правоохоронці не уточнили національність нападника, але термін “терорист” говорить про те, що вони вважають його палестинцем.

Повідомляється, що зловмисник в'їхав у групу людей на автобусній зупинці, перш ніж вийти зі свого автомобіля. Він спочатку напав на людей з ножем, а потім відкрив вогонь.

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Екстрена служба Magen David Adom повідомила, що внаслідок пострілів загинув 75-річний чоловік. Ще одному 20-річному чоловіку з травмами надали невідкладну допомогу.

Співробітники першої служби повідомили, що надали “медичну допомогу молодому чоловікові... якого збив автомобіль і який під час нападу отримав проникаючі поранення”.

Напад на автобусній зупинці в Хайфі лише три тижні тому також призвів до смерті та кількох поранень.Атака в понеділок стала першою після того, як Ізраїль припинив домовлене про припинення вогню з бойовиками ХАМАС у Газі та відновив удари та наземний наступ.

Від початку війни з ХАМАС в Ізраїлі відбувалися численні напади палестинських бойовиків, які були спровоковані нападом палестинських бойовиків на південь Ізраїлю.

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