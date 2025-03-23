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Внаслідок ізраїльських ударів у Смузі Гази загинули 19 осіб, зокрема високопоставлений політичний лідер ХАМАСу

ХАМАС заявив, що Салах Бардавіл, член його політичного бюро та палестинського парламенту, був убитий під час удару в Мавасі.

Внаслідок ізраїльських ударів у Смузі Гази загинули 19 осіб, зокрема високопоставлений політичний лідер ХАМАСу
Фото: EPA/UPG

У ніч на неділю унаслідок ізраїльських ударів на півдні Смуги Гази загинули щонайменше 19 осіб, зокрема високопоставлений політичний лідер ХАМАС і кілька жінок та дітей, повідомляють Euronews.

Ізраїльські військові також наказали людям евакуюватися з частини міста Рафах на кордоні з Єгиптом.

Військові заявили, що невдовзі діятимуть проти бойовиків у вже сильно зруйнованому районі Тель-аль-Султан у Рафаху, і наказали людям пішки евакуюватись єдиним маршрутом до Мавасі, розгалуженого району убогих наметових таборів. 

“Не відразу було зрозуміло, чи сигналізує цей наказ про відновлення наземної операції”, ‒ зазначає видання.

Ізраїль розпочав великий наступ на Рафах у травні, коли він захопив стратегічний коридор уздовж кордону з Єгиптом і ключовий перехід.

Полковник Авічай Адрі, речник ізраїльської армії, раніше закликав людей залишити домівки. “Залишатися в таборах, наметах чи будинках у Тель-аль-Султані чи йти будь-яким іншим маршрутом загрожує вашому життю”, ‒ сказав він.

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ХАМАС заявив, що Салах Бардавіл, член його політичного бюро та палестинського парламенту, був убитий під час удару в Мавасі, також загинула його дружина. Бардавіл був відомим членом політичного крила групи, який протягом багатьох років давав інтерв’ю ЗМІ.

Підтримувані Іраном повстанці-хусити в Ємені, які є союзниками ХАМАС, тим часом запустили ще одну ракету по Ізраїлю. Ізраїльські військові повідомили, що снаряд перехопили, повідомлень про жертви чи руйнування немає.

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