Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Ляшко пояснив, чому в переліку топ-100 ліків, які подешевшали на 30%, аж 9 видів аскорбінки
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
Найгірший психологічний стан фіксують в українців за кордоном та у цивільних чоловіків — дослідження
5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини
5,4 млн е-направлень сімейних лікарів створені на вимогу лікарів поліклінік – НСЗУ пояснила зміни в сімейній медицини
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
Канада заявила, що у Китаї стратили чотирьох її громадян за торгівлю наркотиками
СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже 60 млн грн із соцдопомоги тяжкохворим. КМДА відреагувала
СБУ заявила про розкрадання посадовцями КМДА майже 60 млн грн із соцдопомоги тяжкохворим. КМДА відреагувала
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
FT: США хочуть отримати під контроль українські АЕС у межах оновленої угоди з Україною щодо копалин
FT: США хочуть отримати під контроль українські АЕС у межах оновленої угоди з Україною щодо копалин
ГоловнаСвіт

​Ізраїль завдав удару по Лівану у відповідь на обстріл

Раніше Ізраїль перехопив ракети вперше після угоди про припинення вогню в листопаді.

​Ізраїль завдав удару по Лівану у відповідь на обстріл
Руйнування в місті Бінт-Джбейл на півдні Лівану, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Ізраїль із артилерії та авіації завдав ударів по південному Лівану в суботу після того, як перехопив ракети, випущені з ліванського боку.

Про це пишуть ВВС, АР та Reuters.

Ізраїль стверджує, що вразив десятки ракетних установок "Хезболли" та командний центр на півдні Лівану після того, як звідти були випущені ракети по Ізраїлю вперше після угоди про припинення вогню в листопаді.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що дав вказівку Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) "діяти з силою проти десятків терористичних цілей".

За даними ВВС, у результаті ізраїльських ударів загинула одна людина.

Перед цим армія оборони Ізраїлю заявила, що три ракети були перехоплені в місті Метула на півночі Ізраїлю в суботу вранці. Постраждалих немає. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за цю атаку, а прем'єр-міністр Лівану застеріг від втягнення його країни "в нову війну".

  • ЛІванська "Хезболла" почала атакувати Ізраїль наступного дня після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Конфлікт між Ізраїлем і Хезболлою переріс у війну у вересні, коли Ізраїль здійснив масштабні хвилі авіаударів і ліквідував більшість високопоставлених керівників угруповання бойовиків. 
  • Ізраїль та “Хезболла” домовилися про припинення вогню в листопаді, і хоча обидві сторони звинувачували один одного в порушенні умов, воно дотримувалося, проте у лютому ізраїльська авіація завдала серії атак на околиці міст Аль-Кляйля та Аль-Ансар на півдні Лівану.
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies