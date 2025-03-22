​Ізраїль завдав удару по Лівану у відповідь на обстріл

Ізраїль із артилерії та авіації завдав ударів по південному Лівану в суботу після того, як перехопив ракети, випущені з ліванського боку.
Про це пишуть ВВС, АР та Reuters.
Ізраїль стверджує, що вразив десятки ракетних установок "Хезболли" та командний центр на півдні Лівану після того, як звідти були випущені ракети по Ізраїлю вперше після угоди про припинення вогню в листопаді.
Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що дав вказівку Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) "діяти з силою проти десятків терористичних цілей".
За даними ВВС, у результаті ізраїльських ударів загинула одна людина.
Перед цим армія оборони Ізраїлю заявила, що три ракети були перехоплені в місті Метула на півночі Ізраїлю в суботу вранці. Постраждалих немає. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за цю атаку, а прем'єр-міністр Лівану застеріг від втягнення його країни "в нову війну".
- ЛІванська "Хезболла" почала атакувати Ізраїль наступного дня після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Конфлікт між Ізраїлем і Хезболлою переріс у війну у вересні, коли Ізраїль здійснив масштабні хвилі авіаударів і ліквідував більшість високопоставлених керівників угруповання бойовиків.
- Ізраїль та “Хезболла” домовилися про припинення вогню в листопаді, і хоча обидві сторони звинувачували один одного в порушенні умов, воно дотримувалося, проте у лютому ізраїльська авіація завдала серії атак на околиці міст Аль-Кляйля та Аль-Ансар на півдні Лівану.