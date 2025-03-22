​Ізраїль завдав удару по Лівану у відповідь на обстріл

Раніше Ізраїль перехопив ракети вперше після угоди про припинення вогню в листопаді.

Ізраїль із артилерії та авіації завдав ударів по південному Лівану в суботу після того, як перехопив ракети, випущені з ліванського боку.

Про це пишуть ВВС, АР та Reuters.

Ізраїль стверджує, що вразив десятки ракетних установок "Хезболли" та командний центр на півдні Лівану після того, як звідти були випущені ракети по Ізраїлю вперше після угоди про припинення вогню в листопаді.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що дав вказівку Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) "діяти з силою проти десятків терористичних цілей".

За даними ВВС, у результаті ізраїльських ударів загинула одна людина.

Перед цим армія оборони Ізраїлю заявила, що три ракети були перехоплені в місті Метула на півночі Ізраїлю в суботу вранці. Постраждалих немає. Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за цю атаку, а прем'єр-міністр Лівану застеріг від втягнення його країни "в нову війну".