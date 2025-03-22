Данія запровадила застереження щодо подорожей трансгендерних громадян у США

Міністерство закордонних справ Данії попередило трансгендерних громадян про необхідність консультації з посольством США у Копенгагені перед здійсненням мандрівок за океан.

Як пише Deutsche Welle, данці та будь-які інші іноземці можуть отримати відмову у в'їзді на територію Сполучених Штатів, якщо їхні документи містять гендерно-нейтральну позначку Х у графі "стать" або ж вони здійснили гендерний перехід, через що документи не відображають стать при народженні.

Політика президента Дональда Трампа передбачає визнання США лише двох гендерів, які не можуть змінюватися - чоловічого та жіночого. Поширена у європейських країнах практика гендерно-нейтральних позначок у паспортах відтепер перебуває у Штатах під забороною.

Посольство США у Данії стверджує, що після звернення громадянам нададуть документ, який забезпечить в'їзд до країни на основі тієї статі, яка була у людини при народженні. За статистикою данського МЗС, ще жоден громадянин країни не був затриманий чи депортований зі США у зв'язку з гендерними питаннями.