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Данія запровадила застереження щодо подорожей трансгендерних громадян у США

Політика Дональда Трампа може створити для таких мандрівників проблеми.

Данія запровадила застереження щодо подорожей трансгендерних громадян у США
Посольство США у Копенгагені

Міністерство закордонних справ Данії попередило трансгендерних громадян про необхідність консультації з посольством США у Копенгагені перед здійсненням мандрівок за океан.

Як пише Deutsche Welle, данці та будь-які інші іноземці можуть отримати відмову у в'їзді на територію Сполучених Штатів, якщо їхні документи містять гендерно-нейтральну позначку Х у графі "стать" або ж вони здійснили гендерний перехід, через що документи не відображають стать при народженні. 

Політика президента Дональда Трампа передбачає визнання США лише двох гендерів, які не можуть змінюватися - чоловічого та жіночого. Поширена у європейських країнах практика гендерно-нейтральних позначок у паспортах відтепер перебуває у Штатах під забороною. 

Посольство США у Данії стверджує, що після звернення громадянам нададуть документ, який забезпечить в'їзд до країни на основі тієї статі, яка була у людини при народженні. За статистикою данського МЗС, ще жоден громадянин країни не був затриманий чи депортований зі США у зв'язку з гендерними питаннями. 

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