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Україна отримає від Естонії військову допомогу на суму 100 млн євро

Цю допомогу Естонія закупить у своєї промисловості.

Україна отримає від Естонії військову допомогу на суму 100 млн євро

Україна надала Естонії список побажань щодо надання військової допомоги.

Про це повідомляє Postimees.

Зазначається, що до списку входять безпілотні літальні апарати та безпілотні наземні транспортні засоби, водні судна, медичне обладнання та предмети постачання, які постачають естонські оборонні підприємства. 

Цю допомогу Естонія швидко закупить у своєї вітчизняної оборонної промисловості.

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Подробиці, кількість та терміни постачання не розголошуються з міркувань безпеки.

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