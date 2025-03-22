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Трамп позбавив тимчасового правового статусу 530 тисяч кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців

Ці зміни набудуть чинності 24 квітня.

Трамп позбавив тимчасового правового статусу 530 тисяч кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасує тимчасовий правовий статус 530 тис. кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення у Федеральному реєстрі.

Зазначається, що ці зміни набудуть чинності 24 квітня.

Цей крок скорочує дворічне умовно-дострокове звільнення, надане мігрантам при колишньому президенті Джо Байдену. Воно дозволяло мігрантам потрапити в Сполучені Штати повітряним транспортом, якщо вони мали спонсорів із США.

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Експрезидент США Джо Байден запустив програму з надання тимчасового правового статусу для венесуельців у 2022 році та розширив її на кубинців, гаїтян і нікарагуанців у 2023 році. Тоді адміністрація Байдена зіткнулася з високим рівнем нелегальної імміграції з цих країн. 

  • У США департамент внутрішніх справ презентував мобільний застосунок CBP Home, який нелегальні мігранти можуть використати для того, щоб фактично "самодепортуватися" з країни.
  • Речниця президента США Каролін Лівітт назвала фейком інформацію Reuters про намір позбавити тимчасового захисту понад 200 тис. українців. Вона сказала, що таке рішення зараз не ухвалене.
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