Трамп позбавив тимчасового правового статусу 530 тисяч кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасує тимчасовий правовий статус 530 тис. кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення у Федеральному реєстрі.

Зазначається, що ці зміни набудуть чинності 24 квітня.

Цей крок скорочує дворічне умовно-дострокове звільнення, надане мігрантам при колишньому президенті Джо Байдену. Воно дозволяло мігрантам потрапити в Сполучені Штати повітряним транспортом, якщо вони мали спонсорів із США.

Експрезидент США Джо Байден запустив програму з надання тимчасового правового статусу для венесуельців у 2022 році та розширив її на кубинців, гаїтян і нікарагуанців у 2023 році. Тоді адміністрація Байдена зіткнулася з високим рівнем нелегальної імміграції з цих країн.