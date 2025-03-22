Трамп позбавив тимчасового правового статусу 530 тисяч кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасує тимчасовий правовий статус 530 тис. кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення у Федеральному реєстрі.
Зазначається, що ці зміни набудуть чинності 24 квітня.
Цей крок скорочує дворічне умовно-дострокове звільнення, надане мігрантам при колишньому президенті Джо Байдену. Воно дозволяло мігрантам потрапити в Сполучені Штати повітряним транспортом, якщо вони мали спонсорів із США.
Експрезидент США Джо Байден запустив програму з надання тимчасового правового статусу для венесуельців у 2022 році та розширив її на кубинців, гаїтян і нікарагуанців у 2023 році. Тоді адміністрація Байдена зіткнулася з високим рівнем нелегальної імміграції з цих країн.
- У США департамент внутрішніх справ презентував мобільний застосунок CBP Home, який нелегальні мігранти можуть використати для того, щоб фактично "самодепортуватися" з країни.
- Речниця президента США Каролін Лівітт назвала фейком інформацію Reuters про намір позбавити тимчасового захисту понад 200 тис. українців. Вона сказала, що таке рішення зараз не ухвалене.