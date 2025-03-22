Найбільш завантажений аеропорт Європи припиняв роботу через пожежу на підстанції

Лондонський аеропорт Гітроу у п'ятницю був змушений повністю припинити роботу через аварію у системі елетроживлення: на підстанції, яка обслуговує потреби летовища, сталася масштабна пожежа.

Як пише Reuters, найбільш завантажений аеропорт Європи мав в цей день прийняти та відправити загалом понад 1300 рейсів з 290 тисячами пасажирів. Проте більшість літаків довелося спрямувати на інші британські посадкові смуги, а частина польотів так і не відбулася. Зафіксовано також випадки повернення бортів, що прямували в Гітроу, у місця відправлення.

Надвечір у терміналах все ж вдалося налагодити нормальне функціонування електроніки, завдяки чому аеропорт поступово повернувся до роботи. Очікується, що в суботу щонайменше 85% рейсів будуть обслуговуватися без затримок та скасувань.

Антитерористична поліція Британії вивчає обставини інциденту на предмет свідомого руйнування джерела живлення Гітроу. Проте попередньо ознак підпалу чи диверсії не знайдено. В аеропорту також мають з'ясувати, чому наявна система резервних генераторів не змогла забезпечити безперебійну роботу летовища.