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Найбільш завантажений аеропорт Європи припиняв роботу через пожежу на підстанції

Повітряні ворота Лондона лишилися без джерела електроживлення. 

Найбільш завантажений аеропорт Європи припиняв роботу через пожежу на підстанції
Пожежа на підстанції аеропорту Гітроу

Лондонський аеропорт Гітроу у п'ятницю був змушений повністю припинити роботу через аварію у системі елетроживлення: на підстанції, яка обслуговує потреби летовища, сталася масштабна пожежа.

Як пише Reuters, найбільш завантажений аеропорт Європи мав в цей день прийняти та відправити загалом понад 1300 рейсів з 290 тисячами пасажирів. Проте більшість літаків довелося спрямувати на інші британські посадкові смуги, а частина польотів так і не відбулася. Зафіксовано також випадки повернення бортів, що прямували в Гітроу, у місця відправлення.  

Надвечір у терміналах все ж вдалося налагодити нормальне функціонування електроніки, завдяки чому аеропорт поступово повернувся до роботи. Очікується, що в суботу щонайменше 85% рейсів будуть обслуговуватися без затримок та скасувань. 

Антитерористична поліція Британії вивчає обставини інциденту на предмет свідомого руйнування джерела живлення Гітроу. Проте попередньо ознак підпалу чи диверсії не знайдено. В аеропорту також мають з'ясувати, чому наявна система резервних генераторів не змогла забезпечити безперебійну роботу летовища. 

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