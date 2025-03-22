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«Голос Америки» подав до суду на адміністрацію Трампа

Позивачі стверджують, що ці дії суперечать першій поправці та порушують закони, якими Конгрес санкціонував роботу медіа.

«Голос Америки» подав до суду на адміністрацію Трампа
"Голос Америки"
Фото: Остап Яриш / Фейсбук

Журналісти «Голосу Америки» та їхні профспілки подали позов проти адміністрації Дональда Трампа, заявивши, що закриття новинних агентств порушує їхні конституційні права, передає Reuters.

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Як зазначається у скарзі, поданій до федерального суду Нью-Йорка, Агентство США з глобальних медіа відправило у відпустку понад 1300 співробітників та скоротило фінансування кількох інформаційних служб. Позивачі стверджують, що ці дії суперечать першій поправці та порушують закони, якими Конгрес санкціонував роботу «Голосу Америки».

Скорочення фінансування є частиною ширшої політики Трампа та бізнесмена Ілона Маска, спрямованої на зменшення витрат федерального уряду. Водночас у позові наголошується, що раптове закриття міжнародних ЗМІ може посилити позиції авторитарних режимів у світі.

«У багатьох країнах зникло ключове джерело об’єктивних новин, а вакуум заповнюють лише державні ЗМІ, що працюють під контролем цензури», — йдеться в документі.

До закриття «Голос Америки», «Радіо Вільна Європа» та «Радіо Вільна Азія» мали аудиторію понад 425 мільйонів слухачів щотижня. Позивачі вимагають відновлення фінансування та скасування рішення про припинення роботи цих ЗМІ.

  • Як відомо, Трамп підписав указ, спрямований на скорочення Агентства глобальних медіа США, що є материнською компанією «Голосу Америки», «Радіо Свобода» та інших міжнародних мовників Сполучених Штатів, які фінансуються урядом. 
  • Після припинення фінансування «Голосу Америки» в адміністрації Трампа висунули низку критичних зауважень і заявили, що платники податків більше не будуть «на гачку радикальної пропаганди».
  • Наразі «Голос Америки», який мовить 49 мовами по всьому світу, призупинив свою роботу. Як медіа відновить свою роботу і чи запрацює взагалі – невідомо.
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