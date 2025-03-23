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У Туреччині триває голосування на праймеріз опозиційної партії

Члени турецької опозиційної Республіканської народної партії (CHP) закликають підтримати затриманого мера Стамбула Екрема Імамоглу як кандидата на наступних президентських виборах.

У Туреччині триває голосування на праймеріз опозиційної партії
Фото: EPA/UPG

Члени турецької опозиційної Республіканської народної партії (CHP) та інші йдуть сьогодні на виборчі дільниці для голосування на праймеріз, щоб підтримати затриманого мера Стамбула Екрема Імамоглу як кандидата на наступних президентських виборах.

Про це пише Reuters.

CHP закликала позапартійних членів голосувати, щоб посилити опір громадськості після затримання Імамоглу за обвинуваченнями, включно з підкупом і допомогою терористичній групі. Імамоглу звинувачення відкидає.

CHP, яка налічує понад 1,5 мільйона членів, встановила 5600 урн для голосування у всіх 81 провінціях Туреччини. Виборчі дільниці закриються о 14:00 за Гринвічем.

Наступні вибори заплановані на 2028 рік.

Фото: EPA/UPG

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