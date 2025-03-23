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Bloomberg: США планують домогтися припинення вогню в Україні до Великодня

Білий дім хоч і вірить у припинення бойових дій до Великодня, але припускає, що графік можуть змінити.

Bloomberg: США планують домогтися припинення вогню в Україні до Великодня
Прапори США біля Капітолію, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Дональда Трампа прагне досягти припинення вогню між Україною та Росією до 20 квітня. Представники США окремо зустрінуться з російськими та українськими представниками в Саудівській Аравії найближчими днями.

Про це пише Bloomberg.

За даними джерел серед дипломатів США, Білий дім хоч і вірить у припинення бойових дій до Великодня, але припускає, що графік можуть змінити, через розбіжності між позиціями двох сторін. 

Представники США окремо зустрінуться з російськими та українськими представниками в Саудівській Аравії найближчими днями.

"Ми працюємо над припиненням вогню та міцним миром", — заявив речник Білого дому Брайан Хьюз. — Ми не будемо оприлюднювати умови обговорень або терміни в ЗМІ".

Європейські чиновники побоюються, що прагнення Трампа до дипломатичного тріумфу змусить його пожертвувати інтересами України, погодившись на умови, які зроблять країну вразливою для майбутніх нападів Росії. Вони стверджують, що Путін тягне час, щоб добитися від Трампа більших поступок і більшого прогресу на полі бою.

Ще місяць тому європейські неназвані посадовці повідомили Bloomberg, що адміністрація Трампа планує домогтися припинення вогню до 20 квітня. Про це вони нібито прямо заявили європейським союзникам. Тоді деякі європейські посадовці назвали такий графік надто амбітним.

  • У понеділок, 24 березня, українська делегація проведе нову зустріч із американцями в Саудівській Аравії. Цього ж дня там з делегацією США проведе зустріч і російська сторона. Це буде або човникова дипломатія: перші переговори з Україною, другі – з Росією, або паралельні переговори, розповів Володимир Зеленський на брифінгу в Осло. 
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