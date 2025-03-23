Головне за ніч та ранок неділі, 23 березня: наслідки масованої атаки "шахедів" на Київ та Київщину, майже 150 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 147 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Цієї ночі російська армія масовано атакувала столицю України дронами.

За інформацією Офісу Генпрокурора, внаслідок атаки БпЛА на столицю пошкоджено багатоповерховий будинок в Дніпровському районі столиці. В одній з квартир на останньому поверсі загинула 80-річна жінка. Також пошкоджено ще кілька квартир. У трьох людей діагностовано гостру реакцію на стрес. У Голосіївському районі столиці через ворожу атаку загорілась тимчасова споруда, де мешкала родина з дитиною. Загинула 5-річна дівчинка та її 35-річний батько. 26-річну матір дитини госпіталізовано.

У Дніпровському районі, уламки влучили у 9-поверхівку, під час розбору завалів виявлено тіло загиблої жінки. Евакуйовано з будинку 27 осіб.

Також у Подільському та Печерському районах пошкоджено багатоквартирні будинки, у Голосіївському та Шевченківському – більше десяти автомобілів.

За даними поліції станом на ранок, загинули троє людей, серед них дитина. Поранені ще вісім киян.

Є постраждалі й руйнування і у трьох районах Київської області.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 147 бойових зіткнень.

Найбільше боєзіткнень відбулося на Лиманському (21), Торецькому (22) і Покровському (44) напрямках.

У Курській області українські захисники зупинили 25 штурмових дій загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1470 російських окупантів, 9 російських танків і понад 100 артилерійських систем. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на війні в Україні близько 903 480 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Загалом вночі РФ атакувала Україну 147 БпЛА, Сили ППО знищили 97 "шахедів".

РФ застосувала уночі більшу кількість саме ударних БпЛА — 122, а також 25 дронів-імітаторів.

Більше інформації – в новині.

Чернігівщину росіяни атакували з артилерії, мінометів, безпілотників та FPV-дронів. У чотирьох громадах зафіксовано 14 обстрілів (31 вибух).

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!