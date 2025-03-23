Котлета з сейтану і рослинний “бекон”. Розповідаємо про замінники м’яса

Коли авторка цієї статті переходила на веганство 15 років тому, замінників мʼяса було не так багато, однак сьогодні веганський ринок є величезним, і кількість продуктів, які схожі на мʼясо за смаком, виглядом, набором нутрієнтів і харчовою цінністю, зростає щодня. Тож, що обрати, як приготувати пісний «бекон», яку котлету покласти в бургер і з чого зварити борщ? Розповідаємо.

Великий піст триває, і питання «що поїсти» залишається актуальним. Що додати в суп, аби він став більш ситним? Як приготувати яєчню без яєць? І чим, зрештою, замінити мʼясо?

Сейтан

Сейтан – це продукт, який виготовляється з глютену (глютен – це пшеничний білок). Його часто використовують в рослинних дієтах, адже він є подібним до мʼяса за текстурою і високим вмістом білка.

Фото: Вікімедія Сейтан

Для приготування сейтану пшеничне борошно замішується з водою, а потім промивається, щоб вивести крохмаль. В результаті залишається глютен, який і є основною складовою сейтану. Сейтан можна варити, смажити, запікати, використовувати для приготування котлет, бургерів, рагу та інших страв, де зазвичай використовується м’ясо.

Однак важливо знати, що людям, які мають алергію на глютен, сейтан не підходить, тож, варто звернути увагу на інші замінники мʼяса.

Соєві продукти

Найпопулярнішим із них є тофу. Це соєвий сир, який має нейтральний смак і може набувати різних текстур, залежно від обробки. Його можна смажити, запікати, додавати до супів або готувати на грилі. Сьогодні в кавʼярнях часто пропонують сендвічі з тофу-«куркою». Для цього тофу нарізають овочечисткою на тонкі смужки, маринують в соєвому соусі, рослинній олії і спеціях та запікають на грилі. А ще з тофу можна приготувати «бекон». Смужки соєвого сиру необхідно так само замаринувати, додавши копчену паприку, й обсмажити на олії по 2-3 хвилини з кожного боку.

Фото: pexels/polina tankilevitch Тофу

Також існує соєве мʼясо – воно багате на білок, має низький вміст жирів і підходить для будь-яких страв, що потребують фаршу або шматочків м’яса, зокрема, для пасти, котлет, супів, бургерів тощо. Із соєвим мʼясом можна зварити борщ: просто замочіть його в гарячій воді за інструкцією на упаковці, а потім приготуйте борщ за тим рецептом, який найбільше подобається.

Ще один продукт із сої – темпе. Його виготовляють з ферментованих соєвих бобів. Темпе має щільну текстуру і горіховий смак, що робить його відмінним замінником м’яса. Він багатий на білок, клітковину, вітаміни та мінерали. Готувати темпе можна так само, як і інші соєві продукти – смажити, варити, запікати тощо.

На жаль, на сою також буває алергія, тож, продукти з неї підійдуть не всім.

Добре, а що ще можна додати у страви замість мʼяса? І з чого зробити котлети, якщо є алергія на глютен?

Бобові

Для заміни м’яса часто використовують квасолю, горох і нут. Наприклад, популярний у стріт-фуді фалафель за оригінальним рецептом роблять саме з нуту.

Нут – це бобова культура, яку часто називають турецьким горохом. Приготовані з нього котлети мають схожий на мʼясо смак і можуть бути справді корисними для організму, якщо їх запікати, а не обсмажувати у великій кількості олії, як це роблять в стріт-фуді.

Фото: pexels/voitkevich Фалафель

Зараз у магазинах є величезний вибір рослинних сосисок, стейків, мітболів і просто фаршу. Всі вони мають різний склад, і кожен може підібрати для себе той замінник, що підійде найбільше.

Тож, експериментуйте, пробуйте нове, дивіться веганські рецепти в Instagram і памʼятайте, що найголовніше в піст – не їсти одне одного.