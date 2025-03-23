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Bloomberg: Після візиту Маска Пентагон розпочав перевірку працівників на поліграфі

У Міноборони США закликали розслідувати "несанкціоноване розголошення" інформації про національну безпеку.

Bloomberg: Після візиту Маска Пентагон розпочав перевірку працівників на поліграфі
Фото: EPA/UPG

Пентагон ініціював розслідування із застосуванням поліграфа після погроз Ілона Маска щодо ймовірного допущення витоку інформації про те, що він мав отримати надсекретний брифінг щодо планів американських військових у разі потенційної війни з Китаєм.

Про це пише Bloomberg.

Відомо, що перевірку ініціював керівник апарату міністра оборони Піта Гегсета Джо Каспер. Він закликав розслідувати "несанкціоноване розголошення" інформації про національну безпеку, а осіб, яких визнають винними, "передати до відповідного правоохоронного органу для кримінального переслідування".

Газета The Times, посилаючись на кількох анонімних американських чиновників, знайомих із цією справою, повідомила, що Маск мав ознайомитися з конфіденційною військовою стратегією США щодо Китаю, що потенційно може розкрити серетну інформацію Пентагону, враховуючи значні бізнес-інтереси Маска там. Також занепокоєння виклилкали слова Маска, який назвав Тайвань "невід’ємною частиною Китаю" і одного разу запропонував зробити острів адміністративною одиницею країни.

І президент Дональд Трамп, і голова оборонного відомства Гегсет заперечили існування будь-яких планів щодо проведення брифінгу Маска. 

Маск звернувся до соціальної медіа-платформи X, наполягаючи на судовому переслідуванні чиновників Пентагону, які "злили" неправдиву інформацію в ЗМІ.

  • Напередодні американські ЗМІ заявили, що соратник Дональда Трампа Ілон Маск візьме участь у брифінгу, на якому йому розкриють план дій Сполучених Штатів у випадку війни з Китаєм.
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