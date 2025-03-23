Bloomberg: Після візиту Маска Пентагон розпочав перевірку працівників на поліграфі

У Міноборони США закликали розслідувати "несанкціоноване розголошення" інформації про національну безпеку.

Пентагон ініціював розслідування із застосуванням поліграфа після погроз Ілона Маска щодо ймовірного допущення витоку інформації про те, що він мав отримати надсекретний брифінг щодо планів американських військових у разі потенційної війни з Китаєм.

Про це пише Bloomberg.

Відомо, що перевірку ініціював керівник апарату міністра оборони Піта Гегсета Джо Каспер. Він закликав розслідувати "несанкціоноване розголошення" інформації про національну безпеку, а осіб, яких визнають винними, "передати до відповідного правоохоронного органу для кримінального переслідування".

Газета The Times, посилаючись на кількох анонімних американських чиновників, знайомих із цією справою, повідомила, що Маск мав ознайомитися з конфіденційною військовою стратегією США щодо Китаю, що потенційно може розкрити серетну інформацію Пентагону, враховуючи значні бізнес-інтереси Маска там. Також занепокоєння виклилкали слова Маска, який назвав Тайвань "невід’ємною частиною Китаю" і одного разу запропонував зробити острів адміністративною одиницею країни.

І президент Дональд Трамп, і голова оборонного відомства Гегсет заперечили існування будь-яких планів щодо проведення брифінгу Маска.

Маск звернувся до соціальної медіа-платформи X, наполягаючи на судовому переслідуванні чиновників Пентагону, які "злили" неправдиву інформацію в ЗМІ.