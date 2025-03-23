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Папа Римський Франциск залишив лікарню після п’яти тижнів лікування від пневмонії

Кортеж із 88-річним Папою пробирався крізь слабкий рух транспорту у Римі в неділю вранці. 

Папа Римський Франциск залишив лікарню після п’яти тижнів лікування від пневмонії
Фото: EPA/UPG

Слабкий та немічний Папа Франциск залишив лікарню і вирушив додому до Ватикану, переживши п'ятитижневий, небезпечний для життя напад пневмонії, повідомляють Euronews.

Кортеж із 88-річним Папою пробирався крізь слабкий рух транспорту у Римі в неділю вранці. Перед тим, як залишити лікарню Джемеллі, Франциск підняв великий палець угору і привітав натовп, коли його вивезли на балкон з видом на головний вхід. Сотні людей зібралися перед медзакладом.

Аргентинський Папа, який страждає на хронічне захворювання легень і переніс у молодості видалення частини однієї легені, був госпіталізований до лікарні Джемеллі 14 лютого після загострення нападу бронхіту. Пізніше лікарі діагностували складну бактеріальну, вірусну та грибкову інфекцію дихальних шляхів, а незабаром після цього – пневмонію в обох легенях. 

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38-денне перебування у лікарні було найтривалішим за 12 років його папства і другим за тривалістю в недавній історії папства, і порушило питання про папську відставку чи похорон.

“Понтифік під'їхав до вікна своєї лікарні в інвалідному візку, а потім помахав рукою та підняв великий палець до натовпу віруючих унизу. Потім він тихенько звернувся до них, перш ніж за кілька хвилин його відвезли назад до його палати”, ‒ зазначає видання.

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