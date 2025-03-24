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Австрійська розвідка розкрила російську кампанію з дезінформації щодо України

Підозрюваний шпигун-болгарин нібито керував масштабною діяльністю в Австрії та Німеччині щодо поширення повідомлень, які виглядали як проукраїнські, але з використанням націоналістичної та правоекстремістської мови.

Австрійська розвідка розкрила російську кампанію з дезінформації щодо України

Співробітники австрійської розвідки підозрюють болгарського громадянина у ймовірному шпигунстві, вони викрили російську дезінформаційну кампанію, спрямовану на шкоду Україні, пише Bloomberg.

Підозрюваний шпигун нібито керував масштабною діяльністю в Австрії та Німеччині щодо поширення повідомлень, які виглядали як проукраїнські, але з використанням націоналістичної та правоекстремістської мови, прагнучи викликати недовіру до керівництва Києва, йдеться у заяві Міністерства внутрішніх справ у Відні у понеділок. Болгарин був контактною особою для російських оперативників та отримував агітаційні матеріали.

Підозрюваний зізнався у роботі на шпигунський осередок, переважно у 2022 році, згідно з даними міністерства. Дані про схему виявили під час обшуку будинку у грудні.

Будучи нейтральним у військовому питанні членом Європейського союзу, Австрія є домом для кількох великих міжнародних організацій і приймає великі дипломатичні місії, які часто використовуються як прикриття для шпигунської діяльності. Країна довгий час вважалася одним із центрів шпигунської діяльності в Європі.

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Ультраправа “Партія свободи” отримала більшість голосів на федеральних виборах в Австрії минулого року, частково завдяки передвиборчій кампанії з обіцянкою припинити підтримку України та покращити відносини з Росією. Її лідера Герберта Кікля було заблоковано від влади тристоронньою коаліцією, до якої входять консерватори, соціал-демократи та ліберали.

Влада розслідує зв'язки між Яном Марсалеком, який був колишнім керівником платіжної компанії Wirecard, яка вже не існує, і співробітниками австрійських спецслужб, що частково пов'язані з рейдом на шпигунські агентства, коли Кікль був міністром внутрішніх справ у 2018 році.

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