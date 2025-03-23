Умєров: розмова з делегацією США була "конструктивною та змістовною"

Українська та американська делегації завершили переговори в в Ер-Ріяді.
Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
"Завершили зустріч з американською командою. Розмова була конструктивною та змістовною - обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері", - написав він у фейсбуці.
Умєров також наголосив, що завдання президента Володимира Зеленського - досягнення достойного і тривалого миру для нашої держави і людей, а отже для всієї Європи.
"Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю", - додав він.
Раніше президент Володимир Зеленський на тлі переговорів в Ер-Ріяді заявив, що потрібно "дотиснути Путіна до реального наказу припинити удари".
- Це вже друга зустріч представників США та України в Саудівській Аравії. Докладніше про те, як відбулася перша, читайте в матеріалі LB.ua "Що відбулося у Джидді і чого очікувати у процесі перемовин зі США далі?".