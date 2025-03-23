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BBC: прем'єр-міністр Канади Карні може оголосити дострокові вибори

Для цього Карні потрібно буде закликати генерал-губернатора Мері Саймон розпустити парламент.

BBC: прем'єр-міністр Канади Карні може оголосити дострокові вибори
Новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні проведе пресконференцію о 16:30 за Гринвічем і, як очікується, оголосить дострокові вибори, пише BBC.

Для цього Карні потрібно буде закликати генерал-губернатора Мері Саймон розпустити парламент. Карні має зустрітися з Саймоном перед пресконференцією.

Це відбувається на тлі загострення відносин із сусідньою країною США, президент якої Дональд Трамп веде торгову війну проти Канади. Трамп також заявив, що хоче, щоб Канада стала 51-м штатом США.

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Коли будуть призначені вибори, основні федеральні партії вступлять у період повного розмаху кампанії, який зазвичай триває п’ять-сім тижнів. Карні, лідер Ліберальної партії, зіткнеться з конкуренцією з боку лідера консерваторів П'єра Пуальєвра, Джагміта Сінгха ‒ лідера Нової демократичної партії та Іва-Франсуа Бланше ‒ лідера Квебецького блоку.

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