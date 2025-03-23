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Висланий із США посол Південної Африки заявив, що “не шкодує” про коментарі щодо Трампа

Ебрагім Расул “більше не бажаний” у країні після того, як він зробив коментарі про президента Дональда Трампа, посиливши поточну ворожнечу між Вашингтоном і Преторією.

Висланий із США посол Південної Африки заявив, що “не шкодує” про коментарі щодо Трампа
Ебрагім Расул
Фото: EPA/UPG

Висланий із США посол Південної Африки повернувся на батьківщину, заявивши, що “не шкодує” про коментарі, які змусили його залишити країну.

Про це пише Bloomberg.

Сьогодні Ебрагіма Расула вітали натовпи прихильників, коли він прибув до міжнародного аеропорту Кейптауна. “Я буду носити знак персони нон грата з гідністю, знаючи, що вчинив правильно”, ‒ сказав він у коментарях, які транслювали в прямому ефірі національне телебачення.

Раніше цього місяця держсекретар США Марко Рубіо заявив у дописі на X, що Расул “більше не бажаний” у країні після того, як він зробив коментарі про президента Дональда Трампа, посиливши поточну ворожнечу між Вашингтоном і Преторією.

Відносини між Південною Африкою та її другим за величиною торговим партнером погіршилися після того, як Трамп неправдиво звинуватив південноафриканську державу в незаконному захопленні землі білої меншини. Влада Південної Африки не конфіскувала жодної приватної землі з моменту припинення апартеїду в 1994 році.

“Іноді потрібно відмежуватися від моменту, призначеного для того, щоб принизити вас, і гніву, який випливає з цього, а потім висловити себе”, ‒ сказав Расул у неділю, коли він попросив “тиждень або два”, щоб обдумати свою реакцію на події.

Расул сказав, що США за Трампа змінилися. “Це не США Обами, це не США Клінтон, це інші США, і тому наша мова має змінитися”, – сказав він.

“Не лише транзакційності, а й мови, яка може проникнути до групи, яка чітко визначила маргінальну білу спільноту у Південній Африці як свій виборчий округ, оточений білою діаспорою у Білому домі. Ось із чим ми стикаємося”, ‒ додав дипломат.

  • Цей дипломатичний епізод ‒ лише останній у запеклій расово-настроєній ворожнечі між двома країнами, частково спровокованою південноафриканським мільярдером-радником Трампа Ілоном Маском, який поширив теорію змови про “геноцид” проти білих фермерів Південної Африки.
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